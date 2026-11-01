La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la supervisión de los avances del Tren de Pasajeros Querétaro-Irapuato, una obra de 108.2 kilómetros que beneficiará a cerca de 2 millones de habitantes y que actualmente registra un avance físico de 24.71 por ciento.

Durante la visita a Celaya, la mandataria estatal destacó que el proyecto contribuirá a la movilidad, la generación de empleos y el desarrollo económico. Además, refrendó el compromiso de su gobierno para trabajar en coordinación con la Federación y ampliar las oportunidades educativas para las juventudes guanajuatenses.

Tren Querétaro-Irapuato beneficiará a 2 millones de habitantes en Guanajuato (Cortesía )

Libia Dennise destaca empleos y desarrollo económico por el Tren Querétaro-Irapuato

Al acompañar a Claudia Sheinbaum y al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, en la supervisión de la primera etapa del proyecto, Libia Dennise señaló que la obra comienza a convertirse en una realidad y permitirá conectar ciudades, municipios y familias.

La gobernadora reconoció el trabajo de las mujeres y los hombres que participan en la construcción y agradeció el respaldo del Gobierno Federal para concretar el proyecto.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el tren funcionará como un medio de transporte de largo alcance y también como una conexión metropolitana entre ciudades y regiones. Añadió que, además de mejorar la movilidad, será una obra rentable y generará beneficios sociales y económicos durante su construcción.

De acuerdo con los datos presentados durante la supervisión, el proyecto tiene una longitud de 108.2 kilómetros y genera 3 mil 365 empleos directos y 5 mil 773 indirectos. Su avance físico total es de 24.71 por ciento.

En Guanajuato se contemplan cinco estaciones: Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar/Villagrán, Salamanca e Irapuato. El inicio de los trabajos se realizó el 18 de septiembre en la Antigua Estación del Tren de Apaseo el Grande.

Libia Dennise y Claudia Sheinbaum fortalecen apoyos educativos en Guanajuato

Antes de supervisar las obras ferroviarias, Libia Dennise acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum en la entrega de Becas para el Bienestar Benito Juárez García a estudiantes de educación media superior, en el CBTis 198 de Celaya.

Durante el encuentro, la mandataria federal informó que 189 mil 502 estudiantes de bachillerato en Guanajuato reciben este apoyo, que consiste en mil 900 pesos bimestrales para contribuir a su permanencia escolar.

Libia Dennise destacó que el Gobierno de Guanajuato también impulsa la educación mediante las Becas Nuevo Comienzo, que de enero a octubre de 2026 beneficiaron a 14 mil 832 estudiantes de los 46 municipios, con una inversión estatal de 37.2 millones de pesos.

La gobernadora también expuso la estrategia de reconversión de secundarias sin turno vespertino en preparatorias. El objetivo es aprovechar la infraestructura existente para recibir por la mañana a estudiantes de secundaria y por la tarde a jóvenes de bachillerato.

Como parte de este plan, Guanajuato busca alcanzar 90 nuevas preparatorias, con las que se pretende ampliar las oportunidades educativas para más de 20 mil jóvenes. Claudia Sheinbaum respaldó la estrategia y confirmó la coordinación con el Gobierno estatal para fortalecer la oferta de educación media superior.

Libia Dennise reiteró que la educación es una prioridad para su administración y afirmó que continuará trabajando con el Gobierno Federal para atender las necesidades de las familias y ampliar las oportunidades para las juventudes de Guanajuato.