La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, confirmó que los cerca de 435 millones de pesos previstos para construir el puente del bulevar Aeropuerto permanecerán en León y se destinarán a proyectos de infraestructura y equipamiento de salud. Al mismo tiempo, aseguró que el proyecto vial sigue vigente y que su administración buscará nuevas alternativas de financiamiento para concretarlo.

Entre las opciones de inversión se encuentra la infraestructura y el equipamiento de la unidad de radiología del Hospital Regional de León, vinculada con la atención de pacientes con cáncer, además de otras obras de salud que se darán a conocer posteriormente.

La mandataria explicó que los recursos estaban contemplados para financiar en su totalidad el puente, una obra considerada relevante para mejorar la movilidad y conectividad de la ciudad. Sin embargo, señaló que las condiciones jurídicas y financieras impidieron disponer del dinero dentro de los plazos establecidos.

Libia Dennise explica por qué no se utilizarán los 435 millones para el puente de León

La gobernadora indicó que, al provenir de deuda pública, los recursos están sujetos al cumplimiento de requisitos jurídicos, técnicos y financieros, así como a los plazos establecidos en el contrato de financiamiento.

Recordó que el 15 de octubre concluyó el plazo que el Gobierno estatal había comunicado al Municipio desde agosto para acreditar los requisitos necesarios para avanzar con la obra. Aunque recientemente se recibió parte de la documentación pendiente, todavía falta liberar dos predios indispensables para contratar y ejecutar el proyecto; uno de ellos continúa en un procedimiento de expropiación.

A esta situación se suma que el contrato con la institución bancaria establece el 30 de noviembre como fecha límite para disponer del financiamiento. Para entonces, es necesario contar con un contrato de obra firmado y con la totalidad de los terrenos liberados.

La mandataria sostuvo que los plazos ya no permiten utilizar esta fuente de recursos para el proyecto vial y aclaró que la decisión responde a requisitos legales y financieros, no a una falta de voluntad para construir el puente.

Por ello, el dinero permanecerá en León y se orientará a proyectos de infraestructura y equipamiento de salud, incluidos aquellos relacionados con la atención de pacientes con cáncer.

El Gobierno de Guanajuato buscará nuevas alternativas para el puente del bulevar Aeropuerto

Libia Dennise García Muñoz Ledo reiteró que el puente del bulevar Aeropuerto no está cancelado. Informó que durante el próximo año se buscarán nuevas fuentes de financiamiento para dar continuidad al proyecto, mediante un esquema de participación conjunta entre el Gobierno estatal y el Municipio de León.

La posibilidad de avanzar dependerá de que existan las condiciones jurídicas y técnicas necesarias para contratar y ejecutar la obra. La gobernadora también señaló que su administración continúa trabajando en otros proyectos estratégicos de movilidad e infraestructura vial para atender las necesidades actuales y futuras de la ciudad.

Asimismo, refrendó su disposición al diálogo y a la coordinación con las autoridades municipales, con el objetivo de impulsar obras que beneficien a las familias leonesas.

La mandataria afirmó que las diferencias políticas no deben impedir el trabajo conjunto y que su administración mantendrá la disposición de colaborar con el municipio.

Con esta decisión, el Gobierno de Guanajuato plantea mantener la inversión pública en León mediante proyectos de salud, mientras busca alternativas para concretar el puente del bulevar Aeropuerto bajo criterios de responsabilidad financiera, certeza jurídica y coordinación institucional.