La gobernadora Libia Dennise García Muñoz puso en marcha la rehabilitación de tres caminos rurales en el municipio de Guanajuato, con una inversión estatal superior a 23.8 millones de pesos.

Las obras se realizarán en las comunidades de La Palma, Arperos–San José de Pinos y Cuestecita de San Juan, con el objetivo de mejorar la movilidad y facilitar el traslado de personas y productos del campo.

Los proyectos forman parte de la estrategia Manos a la Obra, mediante la cual el Gobierno de Guanajuato busca llevar infraestructura a los 46 municipios de la entidad. De acuerdo con el Gobierno estatal, los trabajos permitirán mejorar las condiciones de tránsito y fortalecer la conectividad de las comunidades rurales.

Guanajuato invierte 23.8 millones de pesos en caminos rurales

Durante una gira de trabajo, Libia Dennise inició la rehabilitación del camino rural de La Palma, con una inversión estatal de 5.6 millones de pesos. El proyecto contempla intervenir un tramo de aproximadamente 1.08 kilómetros, con seis metros de ancho y una superficie de concreto asfáltico, en beneficio de más de 300 habitantes.

La mandataria señaló que esta obra era esper

Guanajuato invierte más de 23 millones de pesos en caminos rurales (Cortesía )

ada por la población y destacó que contribuirá a mejorar el traslado de mercancías agrícolas, la movilidad de las familias y la seguridad de quienes utilizan esta vía.

En el arranque estuvo acompañada por la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez, y la secretaria del Campo, Marisol Suárez Correa.

Posteriormente, la gobernadora dio inicio a la rehabilitación del camino Arperos–San José de Pinos, que contará con una inversión estatal de 12 millones 838 mil 978 pesos. Los trabajos abarcarán cerca de 2.5 kilómetros y beneficiarán a mil 323 personas de ambas comunidades.

También se realizó el arranque simbólico de las obras del camino a Cuestecita de San Juan, donde se invertirán 5 millones 409 mil 882 pesos para mejorar 670 metros de vialidad, en beneficio de 296 habitantes.

Libia Dennise destaca beneficios de las obras para las comunidades rurales

La gobernadora afirmó que los proyectos responden a las gestiones realizadas por las comunidades y el Gobierno municipal, mientras que el estado aporta la totalidad de los recursos para su ejecución.

Por su parte, la secretaria del Campo, Marisol Suárez Correa, explicó que contar con caminos en mejores condiciones facilitará el traslado de las familias, permitirá una atención más oportuna de emergencias y ayudará a los productores a llevar sus mercancías a los mercados.

La alcaldesa Samantha Smith agradeció el financiamiento estatal y destacó que las necesidades de las comunidades rurales tienen la misma importancia que las de la zona urbana. En representación de las familias, Janeth Rodríguez Rodríguez, delegada de Arperos, reconoció la atención a una petición que las comunidades habían impulsado durante años.

Las obras forman parte de Manos a la Obra, estrategia estatal orientada a llevar infraestructura a los 46 municipios de Guanajuato. Libia Dennise aseguró que dará seguimiento a los trabajos para vigilar su calidad y regresar a las comunidades para entregar los caminos terminados.