La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, entregó reconocimientos a 250 mujeres que concluyeron el programa Aliadas Digitales, iniciativa que busca acercar herramientas tecnológicas y oportunidades de emprendimiento femenino a las guanajuatenses.

El encuentro “19 Años, Conectando Redes de Aliadas Digitales” se realizó en el marco del aniversario de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG). Durante el evento también se reconocieron cinco proyectos destacados, seleccionados mediante la evaluación de un comité.

La gobernadora de Guanajuato destacó la importancia de brindar herramientas digitales a las mujeres para que puedan desarrollar sus proyectos y continuar su preparación, sin importar su edad.

Cuando avanzamos juntas llegamos más lejos, y cuando apoyamos a una mujer estamos apoyando más familias de Guanajuato, por eso enhorabuena a quienes terminaron esta preparación y por presentar sus proyectos, son inspiración para más mujeres. Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato

Libia Dennise García entre reconocimientos y Honoris Causa (cortesía )

Aliadas Digitales abrirá 500 nuevos espacios gratuitos

La gobernadora Libia Dennise informó que la Estrategia Aliadas cuenta actualmente con 27 programas de apoyo y atención a las mujeres, en áreas como educación y salud, entre otras acciones dirigidas a mejorar sus oportunidades.

En este esquema, la UVEG puso en marcha el programa Aliadas Digitales con una meta inicial de 2 mil 500 mujeres. Ante los resultados de la iniciativa, la gobernadora anunció que próximamente se publicará una nueva convocatoria con 500 espacios gratuitos adicionales.

También reconoció el modelo educativo de la universidad, que permite estudiar y trabajar al mismo tiempo, además de adaptar su oferta a las necesidades actuales e incorporar herramientas de formación como las microcredenciales.

Libia Dennise García entre reconocimientos y Honoris Causa (cortesía )

Por su parte, el director de la UVEG, Ricardo Narváez Martínez, destacó que la institución ha construido una red de oportunidades educativas durante sus 19 años de historia.

Actualmente, la universidad tiene presencia en los 46 municipios de Guanajuato, en mil 196 municipios de México y en 41 países. Cuenta con 61 mil 50 estudiantes, la cifra más alta desde su creación.

Libia Dennise inaugura el Congreso Internacional Punto de Encuentro 2026

Como parte de sus actividades, la gobernadora también inauguró el Congreso Internacional Punto de Encuentro 2026, organizado por la Universidad Humani Mundial en León.

Bajo el tema “Dignidad Humana: la IA para el Bienestar y la Sostenibilidad Global”, el encuentro reúne a especialistas, investigadores, docentes y estudiantes para analizar cómo aprovechar los avances tecnológicos sin perder de vista los derechos humanos y el bienestar de la población.

Durante la inauguración, la gobernadora Libia Dennise señaló que la inteligencia artificial ofrece oportunidades para mejorar la educación, la atención médica, los servicios públicos y la productividad. Sin embargo, también plantea desafíos relacionados con la privacidad, la seguridad de la información, la desigualdad y el uso responsable de la tecnología.

Es un tema que nos obliga a reflexionar cuánto hemos avanzado en temas de tecnología, pero también cómo estamos avanzando para que esa inteligencia artificial esté puesta al servicio de las personas y eso es algo que el progreso y futuro se construyen con la fuerza de la colaboración, sumando y haciendo equipo. Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato

El congreso se realiza en colaboración con instituciones como la Universidad de Guanajuato, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la Sociedad Mexicana de Criminología y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. También participa una delegación de la Real Academia Europea de Doctores, con sede en Barcelona, España.

Durante la ceremonia se otorgó la investidura Honoris Causa a Alfredo Rocafort Nicolau, presidente de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores, en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones al conocimiento.

Libia Dennise García entre reconocimientos y Honoris Causa (cortesía )

Con estas actividades, el Gobierno de Guanajuato destacó tanto la formación digital y el emprendimiento de las mujeres como el análisis de los retos que representa la inteligencia artificial para la educación, la sociedad y el desarrollo sostenible.