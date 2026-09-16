La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó la ceremonia por el 216 aniversario del Grito de la Independencia desde el atrio de la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en Dolores Hidalgo.

Durante la ceremonia, la gobernadora de Guanajuato hizo sonar la campana y lanzó la tradicional arenga para rendir homenaje al inicio del movimiento insurgente, evocando el llamado de Miguel Hidalgo y Costilla durante la madrugada del 16 de septiembre de 1810.

Tras la arenga, la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García, ondeó la Bandera de México y repicó la campana. Posteriormente se entonó el Himno Nacional y entregó la Bandera a la Escolta Militar para su resguardo.

La ceremonia concluyó con un espectáculo de fuegos pirotécnicos y drones, acompañado por música de José Alfredo Jiménez.

Entre los asistentes estuvieron el presidente del Consejo Directivo del Sistema DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza; el presidente municipal de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri; la presidenta del Congreso del Estado, Susana Bermúdez Cano; y la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Alma Delia Camacho Patlán.

Libia Dennise encabeza Grito de Independencia desde Dolores Hidalgo. (cortesía )

Libia Dennise encabeza ceremonias de las Cabalgatas por la Independencia

Como parte de las actividades conmemorativas, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García también encabezó la ceremonia de arranque y recepción de la Cabalgata por la Ruta de la Independencia Nacional y de la Cabalgata Histórica Conspiradores de Querétaro 1810.

Durante el acto, señaló que ambas representan tradiciones vinculadas con la memoria histórica de México y destacó el papel de Guanajuato en los acontecimientos relacionados con la Independencia.

Hoy recibimos a dos Cabalgatas que son tradición, que nos emocionan profundamente porque representan la memoria viva de México. Son dos tradiciones que reflejan la riqueza de nuestra historia, la unidad de nuestra gente y la vigencia de los ideales que nos dieron patria. Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

La gobernadora recibió además el Fuego Simbólico proveniente de Querétaro, trasladado por atletas, y lo encendió en el pebetero instalado junto al atrio de la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores.

Libia Dennise encabeza Grito de Independencia desde Dolores Hidalgo. (cortesía )

Posteriormente, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García se trasladó al Museo de la Independencia, donde realizó la liberación simbólica de los presos como parte de las actividades conmemorativas.