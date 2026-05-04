La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, participó en la celebración del Día de la Santa Cruz, organizada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), donde reafirmó su compromiso con este sector clave para el desarrollo estatal.

Destacó que la obra pública es una apuesta al futuro, al anunciar una bolsa cercana a los 4 mil millones de pesos en proyectos que serán ejecutados por empresas locales, impulsando el empleo, la economía y mejores condiciones de vida para las familias.

Libia Dennise García destaca papel clave del sector construcción en Guanajuato

La mandataria reconoció a mujeres y hombres de la construcción, al subrayar que su trabajo diario es fundamental para edificar el futuro del estado.

Asimismo, reiteró que su administración mantendrá una colaboración permanente con la CMIC, con el objetivo de detonar más obras y generar oportunidades en todas las regiones.

Por su parte, Gabriel Zermeño Flores, presidente de la CMIC Guanajuato, resaltó que el sector no solo construye infraestructura, sino también desarrollo y oportunidades.

En la misma línea, el secretario de Obra Pública, Juan Pablo Pérez Beltrán, destacó que la obra pública permite generar empleo, fortalecer empresas locales y mejorar la calidad de vida, al facilitar la conexión entre comunidades y reducir tiempos de traslado.

A su vez, la arquitecta Iliana Almaguer Velázquez señaló que cada obra es resultado de un esfuerzo colectivo, donde convergen coordinación, aprendizaje y compromiso.

La jornada permitió reiterar que la construcción es un motor económico y social, además de reflejar la importancia del trabajo conjunto entre gobierno, iniciativa privada y trabajadores.

Libia Dennise reconoce a trabajadores de la construcción en Guanajuato. (Cortesía)

Día de la Santa Cruz reconoce al sector construcción en Guanajuato

Previamente, la gobernadora también participó en la conmemoración del Día de la Santa Cruz con el Colegio de Arquitectos e Ingenieros de León, donde agradeció a quienes contribuyen al desarrollo del estado.

Durante el evento, Ana Bertha Arteaga Álvarez, presidenta del Colegio, reconoció el esfuerzo, disciplina y trabajo en equipo del gremio, destacando su papel en la transformación de proyectos en realidades.

Además, la mandataria acompañó la ceremonia religiosa y la entrega de reconocimientos a trabajadoras y trabajadores, resaltando su compromiso y dedicación en el crecimiento ordenado de León y de todo Guanajuato.