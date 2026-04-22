La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, dio a conocer que a partir de octubre abrirá la nueva ruta aérea del Bajío a Vancouver, Canadá, a través de Flair Airlines, con el objetivo de fortalecer la conectividad con destinos internacionales.

Durante su mensaje, la mandataria detalló que Canadá es uno de los principales mercados internacionales del estado y el segundo que más viaja a México, con más de 2.8 millones de turistas al año, por lo que esta ruta impulsará la atracción de más visitantes.

“Esta nueva conexión representa una gran oportunidad para que más visitantes internacionales conozcan nuestra cultura, nuestra gastronomía, vivan experiencias auténticas y además conozcan también nuestra maravillosa identidad” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Nueva ruta aérea del Bajío a Vancouver impulsará turismo y negocios

Cada año, la entidad recibe más de 108 mil visitantes y genera una derrama económica de más de 260 millones de pesos. En este contexto, la secretaria de Turismo e Identidad, María Guadalupe Robles León, aseguró que este vuelo fortalecerá el mercado internacional y posicionará a Guanajuato como destino turístico atractivo y competitivo.

Flair Airlines operará vuelos semanales entre Guanajuato y Canadá (cortesía)

Por su parte, el CEO de Flair Airlines, Len Corrado, dio la bienvenida al Bajío por incorporarse a la red de vuelos, siendo el primero de la región en tener conectividad con Canadá. Asimismo, afirmó que se contará con tarifas accesibles y vuelos.

Las autoridades informaron que los boletos para esta ruta estarán disponibles a partir del 22 de abril.

Aeropuerto del Bajío supera 3.3 millones de pasajeros al año

Cabe resaltar que el Aeropuerto Internacional del Bajío cuenta con más de 3.3 millones de pasajeros anuales, con rutas nacionales e internacionales. Paola Olivo Moreno, directora del Aeropuerto Internacional de Guanajuato, destacó que esta ruta contribuirá tanto al turismo como a los viajes de negocios; asimismo, agradeció a Flair Airlines por integrar a Guanajuato en la ruta de destinos internacionales a Canadá.

Flair Airlines operará vuelos semanales entre Guanajuato y Canadá (cortesía)

Con este vuelo, el gobierno de Guanajuato reafirma su compromiso de impulsar acciones que impacten en la competitividad del estado, fortaleciendo su presencia internacional y ampliando su conectividad con otras partes del mundo.