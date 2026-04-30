Libia Dennise García Muñoz Ledo anunció una inversión de 1 mil 014 millones de pesos para fortalecer la educación media superior en el estado, destacando que este monto equivale a invertir 2.7 millones de pesos diarios.

La mandataria subrayó que esta estrategia permitirá consolidar un sistema educativo sólido, con mayor cobertura en todos los niveles, especialmente en media superior, mediante la apertura de 58 nuevas preparatorias para el próximo ciclo escolar.

Libia Dennise impulsa inversión histórica en educación media superior

Durante el ciclo escolar 2025-2026, se logró la apertura de 31 nuevos bachilleratos, de los cuales 26 son Bachilleratos Integrales, además de 4 reconversiones federales y un nuevo CBTis 292 en León.

Estos avances permitieron que la cobertura creciera de 74.9% a 78.6%, incorporando a más de 11 mil 300 estudiantes adicionales en educación media superior.

Actualmente, el modelo de Bachillerato Integral tiene presencia en municipios como:

Zonas metropolitanas: León, Irapuato, Celaya, Salamanca, Silao y San Francisco del Rincón.

Región Norte y Noreste: Dolores Hidalgo, Doctor Mora, San José Iturbide, San Luis de la Paz y San Diego de la Unión.

Zona Sur: Salvatierra, Uriangato, Jerécuaro y Coroneo.

La gobernadora destacó que este modelo es “Marca Guanajuato” y ha sido retomado a nivel nacional, al tiempo que reiteró que la educación es prioridad en su administración.

Libia Dennise fortalece infraestructura con nuevas preparatorias

Para el ciclo escolar 2026-2027, se proyecta la apertura de 58 nuevos planteles, con el objetivo de ampliar las oportunidades para jóvenes que buscan continuar sus estudios.

Del total de la inversión:

414 millones de pesos serán para construir nuevos bachilleratos “Margarita Maza”, un CBETIS en Celaya y ampliaciones en León e Irapuato.

500 millones de pesos se destinarán a infraestructura, incluyendo el CETAC Irapuato y 40 nuevos Bachilleratos Integrales.

100 millones de pesos serán para operación de estos planteles.

Se prevé que 40 bachilleratos integrales estén listos en septiembre, mientras que las preparatorias “Margarita Maza” abrirán a finales de 2026.

Estos nuevos centros educativos tendrán presencia en 24 municipios, ampliando la cobertura y garantizando espacios para las y los estudiantes de Guanajuato.

Con estas acciones, el gobierno estatal refuerza su compromiso con la educación como motor de desarrollo y bienestar social.