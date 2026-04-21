La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo impulsa el programa Papelito Habla, enfocado en brindar certeza jurídica a las familias mediante la regularización de sus viviendas. En esta jornada se entregaron 300 escrituras en León, de las cuales 211 fueron otorgadas por el estado y 89 por el municipio.

La mandataria estatal destacó que, con estas acciones, el Gobierno de la Gente ha entregado más de 700 títulos de propiedad en León, mientras que a nivel estatal la cifra se acerca a 2 mil escrituras.

Libia Dennise García y autoridades locales fortalecen certeza jurídica en León

Durante el evento participó la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos, quien resaltó que el trabajo coordinado entre autoridades permite que más familias accedan a sus escrituras, consolidando la estabilidad y desarrollo del municipio.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, señaló que cada escritura entregada consolida el patrimonio familiar al otorgar respaldo legal, resultado de la colaboración entre instancias estatales, municipales y el Colegio de Notarios.

Libia Dennise entregó 300 escrituras en León para brindar certeza jurídica. (Cortesía)

Guanajuato impulsa acciones ambientales rumbo al Día de la Tierra

En el marco del Día Mundial de la Tierra, la gobernadora llamó a fortalecer la conciencia social sobre el cuidado del medio ambiente y a impulsar acciones que garanticen la sostenibilidad en el estado.

Durante el programa Conectando con la Gente, autoridades estatales destacaron la importancia de la participación ciudadana en temas como el uso responsable del agua, la gestión de residuos y la adopción de tecnologías limpias.

Asimismo, se informó que en Guanajuato operan más de 24 mil Guardias Ambientales, quienes participan en actividades como reforestación, reciclaje y limpieza de espacios naturales, promoviendo una cultura ambiental en las comunidades.

Como parte de estas acciones, el gobierno estatal anunció el Programa Hídrico Ambiental, que contempla proyectos estratégicos para el uso eficiente del agua y la protección del entorno.

Además, se impulsará la creación de una red ciudadana denominada “Gente por el Ambiente”, enfocada en fortalecer la participación social en actividades como reforestación y cuidado de los recursos naturales.

Finalmente, se destacó que estas estrategias buscan generar un impacto positivo a largo plazo, promoviendo el desarrollo sostenible y mejores condiciones de vida para las futuras generaciones en Guanajuato.