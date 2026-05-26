Libia Dennise García presentó la agenda estatal mundialista en Guanajuato, con el objetivo de que las familias vivan la pasión del futbol a través de actividades deportivas, turísticas y sociales, bajo el lema “Mi equipo es Guanajuato”.

Durante el programa Conectando con la Gente, la gobernadora destacó que el Mundial 2026 será una oportunidad para fortalecer la convivencia familiar, impulsar el deporte y detonar el turismo, además de mostrar la calidad de los productos locales.

Guanajuato no quiere quedarse atrás. Aunque no somos sede mundialista, nosotros decimos que el medio tiempo va a ser aquí en Guanajuato, porque estamos en medio de dos sedes mundialistas, Guadalajara y Ciudad de México, y vamos a tener eventos para que las familias vivan esta fiesta deportiva. Libia Dennise García, Gobernadora de Guanajuato.

Guanajuato tendrá su propio torneo de futbol con la Copa de la Gente

Una de las principales actividades será la Copa de la Gente, un torneo de futbol siete en ramas varonil y femenil que se desarrollará en tres etapas: municipal, regional y estatal.

El torneo contará con categorías de 9 a 11 años, 12 a 14 años y adultos mayores, y busca fomentar la participación comunitaria.

Yendy Cortinas López, titular de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato (CODE), explicó que esta iniciativa se realiza en coordinación con distintas dependencias estatales.

La etapa regional tendrá sedes en San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo, León, Guanajuato capital, Moroleón y Cortazar, mientras que la fase estatal iniciará el 15 de agosto en la Unidad Deportiva León Uno, con final el 18 de agosto.

También se llevará a cabo el Torneo por la Paz, dirigido a personas privadas de la libertad en los 11 centros penitenciarios del estado, como parte de las acciones de reinserción social a través del deporte.

A estas acciones se suman iniciativas como Futbol en tus manos, para que artesanos elaboren el trofeo del torneo, y Futbol con Causa, que busca recolectar balones para niñas, niños y adolescentes de zonas prioritarias.

Guanajuato impulsa economía y artesanía rumbo al Mundial 2026

La gobernadora informó que los Centros Nuevo Comienzo ofrecerán actividades con temática mundialista, como talleres, clases y dinámicas recreativas.

En el ámbito económico, se destacó el apoyo a empresas locales que ya son proveedoras oficiales del Mundial, como fabricantes de sombreros y herrajes.

Autoridades estatales subrayaron que esta colaboración entre gobierno y sector privado abre oportunidades para emprendedores y posiciona a Guanajuato a nivel internacional.

Además, artesanos locales lograron certificaciones tras cumplir con estándares internacionales, lo que permite que sus productos lleguen a eventos globales.

Turismo, rutas y nueva infraestructura deportiva en Guanajuato

Como parte de la estrategia, Guanajuato participará en plataformas turísticas con 15 rutas que integran sus 46 municipios, además de promover su gastronomía tradicional.

También se contempla una exposición interactiva sobre futbol con tecnología inmersiva en el Parque Guanajuato Bicentenario.

En infraestructura, el estado se suma al programa nacional rumbo al Mundial con 279 espacios deportivos intervenidos y 30 murales, beneficiando a 16 municipios.

Asimismo, se implementarán programas como La Cascarita Escolar, Grafibol y Doctor Balón, enfocados en salud, educación y activación física.

Guanajuato transmitirá 50 partidos del Mundial 2026 gratis

El gobierno estatal anunció que se transmitirán 50 partidos del Mundial en espacios públicos, de forma gratuita y segura.

Las sedes serán:

Plaza del Templo Expiatorio, en León

Jardín Principal de Yuriria

Jardín Principal de Dolores Hidalgo

Estas transmisiones serán oficiales y contarán con autorización de la FIFA, con el objetivo de crear espacios de convivencia familiar y comunitaria.

Las sedes abrirán una hora antes de cada partido y cerrarán una hora después. La programación podrá consultarse en el sitio oficial del gobierno estatal.

Mundial 2026 en Guanajuato: sedes, eventos y Copa de la Gente. (Cortesía)

En el mismo anuncio, Libia Dennise García informó el arranque de la entrega de kits para recién nacidos, dirigidos a bebés menores de un año.

Este apoyo se otorga al momento del registro en el Registro Civil e incluye artículos básicos para el cuidado e higiene infantil.