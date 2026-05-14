La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, aseguró que el acceso a la salud debe garantizarse con dignidad, empatía y sensibilidad humana, durante la presentación del Informe Anual de Actividades 2025 de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico (CECAMED).

En el evento, la mandataria estatal reconoció la labor que realiza este organismo como una vía alternativa para resolver conflictos relacionados con servicios médicos, privilegiando el diálogo y los acuerdos entre pacientes, familiares y personal de salud.

CECAMED Guanajuato atendió más de mil 400 asuntos relacionados con servicios médicos

Libia Dennise destacó que, en medio de un contexto donde predominan los acuerdos y la confrontación, instituciones como la CECAMED representan un modelo más humano para atender inconformidades y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de salud.

CECAMED atendió más de mil 425 asuntos relacionados con servicios médicos durante 2025 (cortesía)

Durante la presentación del informe, la titular de la comisión, Adriana Tinoco Aviña, informó que en el 2025 se atendieron mil 425 asuntos relacionados con asesorías, gestiones, quejas formales y opiniones médicas institucionales.

Entre las principales causas de inconformidad destacaron temas administrativos, tratamientos quirúrgicos y atención médica especializada. Las instituciones con mayor número de reportes fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Salud estatal y hospitales privados.

CECAMED atendió más de mil 425 asuntos relacionados con servicios médicos durante 2025 (cortesía)

Asimismo, las especialidades médicas con más casos registrados fueron traumatología, ortopedia, cirugía, ginecología y odontología.

La CECAMED también reforzó su estrategia preventiva mediante capacitaciones dirigidas a personal médico, estudiantes y ciudadanía. Durante el último año se realizaron 62 sesiones enfocadas en seguridad del paciente, ética profesional, derechos humanos y fortalecimiento de la relación médico-paciente, impactando a más de 3 mil 800 profesionales.

CECAMED atendió más de mil 425 asuntos relacionados con servicios médicos durante 2025 (cortesía)

Además, la comisión amplió su presencia en distintos municipios de Guanajuato a través de programas de atención ciudadana y cercanía social impulsados por el gobierno estatal, como “ConMiGobernadora”, “Conectando con la Gente”, “Tocando Puertas” y “Tocando Corazones”.

Entre las acciones destacan la implementación de material informativo en sistema Braille y la firma de convenios con universidades, organismos de derechos humanos y autoridades judiciales.

Con estas acciones, el gobierno estatal busca fortalecer una atención médica más humana, accesible y cercana para las y los guanajuatenses.