Libia Dennise García Muñoz Ledo reconoció el trabajo coordinado de brigadistas, cuerpos de emergencia y personal de apoyo que atienden a las familias guanajuatenses durante situaciones de contingencia, en el marco del Encuentro con Subcomités de Atención a la Población en Condiciones de Emergencia (APCE).

La gobernadora destacó la importancia de fortalecer la solidaridad social y la colaboración entre ciudadanía y autoridades para responder de manera efectiva ante cualquier emergencia que afecte a las comunidades.

Libia Dennise fortalece prevención y atención de emergencias en Guanajuato

La mandataria estatal informó que Guanajuato cuenta con el 100 por ciento de los Subcomités APCE integrados en sus 46 municipios, lo que posiciona al estado como una de las entidades con cobertura total en materia de prevención y atención de riesgos.

Asimismo, reconoció la labor de integrantes de Protección Civil, cuerpos de emergencia, DIF municipales, voluntariado y grupos comunitarios, quienes participan activamente en las tareas de atención y prevención.

Durante el encuentro se realizó la entrega simbólica de botiquines y colchonetas destinadas a grupos comunitarios y Unidades Municipales de Protección Civil, herramientas que permitirán fortalecer la operación de refugios temporales y la respuesta inmediata ante contingencias.

Libia Dennise resaltó que los Subcomités APCE representan un elemento clave para actuar de manera oportuna ante inundaciones, incendios, bajas temperaturas y contingencias sanitarias que puedan poner en riesgo a las familias.

También destacó la importancia de mantener comunidades preparadas y capacitadas para responder cuando se presente alguna emergencia.

Libia Dennise entrega apoyos para enfrentar temporada de lluvias en Guanajuato. (Cortesía)

Guanajuato refuerza cultura de prevención ante temporada de lluvias

La gobernadora subrayó que Guanajuato mantiene una estrategia enfocada en la prevención, al contar actualmente con 141 refugios temporales autorizados con capacidad para albergar a más de 25 mil personas.

Además, recordó que el próximo 15 de mayo inicia oficialmente la temporada de lluvias 2026, por lo que reiteró la necesidad de fortalecer la coordinación institucional y comunitaria.

Por su parte, el director general del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Alfonso Borja Pimentel, señaló que la atención de emergencias en Guanajuato es resultado del trabajo conjunto entre dependencias estatales, municipios y ciudadanía organizada.

Indicó que la estrategia estatal busca mantener presencia permanente en comunidades y colonias para atender directamente las necesidades de la población.

Borja Pimentel explicó que los Subcomités APCE reciben capacitación constante para mejorar la operación de refugios temporales, centros de acopio y mecanismos de atención inmediata a familias afectadas.

Asimismo, reconoció la coordinación con la Secretaría de Seguridad y Paz, Protección Civil, Secretaría de Salud y otras dependencias para responder oportunamente ante cualquier contingencia.

Guanajuato fortalece coordinación para responder ante contingencias

El presidente del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza, destacó que la capacidad de respuesta ante emergencias depende del trabajo conjunto entre sociedad y gobierno.

Señaló que el voluntariado y la solidaridad ciudadana representan una de las principales fortalezas del estado, ya que constantemente se observa el apoyo de personas que colaboran con donaciones, centros de acopio y ayuda comunitaria.

En representación de los cuerpos de emergencia, María Magdalena Esquivel, integrante de Protección Civil de Ocampo, compartió la experiencia que vivieron tras el desbordamiento y ruptura de una presa en su municipio, situación que puso a prueba la capacidad de reacción institucional.

La elemento de Protección Civil destacó que la prevención y la coordinación son fundamentales para enfrentar emergencias y proteger a las familias.

Además, reconoció el trabajo de quienes integran los Subcomités Municipales APCE, ya que suelen ser la primera línea de atención para las personas afectadas por contingencias.

En el encuentro participaron autoridades de la Guardia Nacional, Secretaría de Salud, mandos militares, presidentes municipales e integrantes de los Subcomités de Atención a la Población en Condiciones de Emergencia.