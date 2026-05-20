La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó el encuentro “Embajadoras y Embajadores de la Paz con Rumbo a Japón”, una iniciativa enfocada en fortalecer la formación internacional de jóvenes guanajuatenses y promover valores como la cooperación, el liderazgo y la cultura de paz.

Durante el evento, la mandataria estatal despidió a 23 jóvenes seleccionados de 14 municipios del estado, quienes viajarán a Japón como parte de este programa educativo y cultural impulsado por el Gobierno de Guanajuato, en coordinación con Reiyukai México y el Tecnológico de Monterrey Campus León.

Jóvenes de Guanajuato vivirán experiencia formativa en Japón

Libia Dennise destacó que este proyecto, vigente desde 2013, busca abrir oportunidades para que las juventudes desarrollen una visión global y regresen con herramientas que fortalezcan a sus comunidades.

“Hoy estamos aquí para desearles un buen viaje a 23 jóvenes, quienes serán Embajadoras y Embajadores de la Comunidad de Paz de Guanajuato. Ustedes serán voceros de unidad; en tiempos de discusión, ustedes serán el diálogo” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Veintitrés jóvenes de Guanajuato viajarán a Japón como parte de un programa formativo. (cortesía)

Los participantes provienen de municipios como León, Celaya, Salamanca, Silao, Dolores Hidalgo, San José Iturbide y Salvatierra, entre otros, y fueron elegidos tras participar en la convocatoria “Rumbo a Japón”.

La gobernadora subrayó que la relación entre Guanajuato y Japón va más allá de los vínculos económicos y empresariales, pues también existe una conexión basada en valores compartidos como la disciplina, el respeto, la resiliencia y el compromiso comunitario.

Veintitrés jóvenes de Guanajuato viajarán a Japón como parte de un programa formativo. (cortesía)

Además, invitó a las y los jóvenes a aprovechar la experiencia para conocer la cultura japonesa desde una perspectiva humana y social, observando no solo el desarrollo tecnológico del país asiático, sino también su sentido de comunidad y organización.

Uno de los momentos más significativos del evento fue la participación de Yasuaki Yamashita Takeno, quien compartió un mensaje sobre paz y esperanza a partir de su experiencia como sobreviviente de Nagasaki.

Veintitrés jóvenes de Guanajuato viajarán a Japón como parte de un programa formativo. (cortesía)

Con este programa, el Gobierno de Guanajuato busca consolidar proyectos de intercambio internacional que fortalezcan el desarrollo académico, social y cultural de las juventudes, además de construir puentes de colaboración entre México y Japón.