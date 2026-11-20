La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, inauguró la segunda planta de Nissin Foods en México, ubicada en el Parque Industrial Colinas de Apaseo el Grande, como parte de una gira de trabajo en la que también inició la construcción de dos unidades médicas y supervisó obras de infraestructura vial.

La nueva planta de Nissin Foods en Apaseo el Grande incorpora tecnología de última generación, sistemas automatizados de almacenamiento y vehículos autónomos. Desde Guanajuato, la empresa ampliará la producción de Cup Noodles y comenzará a fabricar ramen instantáneo en bolsa para atender los mercados de México y Centroamérica.

Guanajuato suma 87 proyectos de inversión

La inauguración de Nissin Foods en Guanajuato representa un nuevo proyecto para fortalecer la industria alimentaria y generar oportunidades para el talento local, destacó Libia Dennise durante el evento.

Con esta llegada, la entidad suma 87 proyectos de inversión durante la actual administración, por 6 mil 947.88 millones de dólares y 22 mil 193 empleos comprometidos, lo que representa un avance del 86.85 por ciento de la meta sexenal de atracción de inversiones.

La gobernadora también resaltó la relación con Japón, considerado el principal socio inversionista de Guanajuato, y destacó que la amistad entre ambas naciones se fortalece mediante intercambios culturales, educativos y tecnológicos.

El presidente y CEO de Nissin Foods Holdings, Koki Ando, destacó la importancia de desarrollar alimentos que respondan a los gustos de las familias mexicanas.

Desarrollar productos en México, fabricarlos en México y crecer junto con México: esa es la visión que aspiramos alcanzar. Koki Ando, presidente y CEO de Nissin Foods Holdings

Por su parte, el presidente y CEO de Nissin Foods de México, Luis Javier Gómez, señaló que la nueva planta representa una apuesta de largo plazo por el país y Guanajuato.

Arrancan obras de unidades médicas en Obrajuelo y San Bartolomé

Durante la gira, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García también puso en marcha la construcción de la UMAPS Obrajuelo, en Apaseo el Grande, con una inversión de 28 millones de pesos en obra y otros 2.4 millones de pesos en equipamiento, para un total de 30.4 millones de pesos.

La unidad beneficiará a habitantes de Obrajuelo y otras 19 localidades de la zona, donde viven más de 3 mil 200 personas.

Además, en San Bartolomé de Aguas Calientes, en Apaseo el Alto, arrancó la construcción de la UMAPS San Bartolomé de Aguas Calientes, que tendrá una inversión estatal de 25 millones 760 mil pesos y beneficiará a 5 mil 552 habitantes de nueve localidades.

El nuevo edificio contará con dos consultorios de medicina general, áreas de vacunación, hidratación y curaciones, además de espacios para la atención de pacientes y servicios complementarios. Se prevé que la obra concluya en agosto de 2027.

Ambos proyectos forman parte de las acciones de inversión en salud en Guanajuato, con las que se busca acercar los servicios médicos a las comunidades.

Reconocen talento estudiantil y anuncian entrega de sudaderas

La gobernadora también encabezó el evento “¡Este es tu momento!”, en el Telebachillerato Comunitario de San José Agua Azul, donde se reconoció el talento, creatividad y esfuerzo de estudiantes guanajuatenses.

Durante la ceremonia, que reunió a alrededor de 300 estudiantes y docentes, se reconoció a quienes participaron en actividades de emprendimiento y se premió a los ganadores del Sexto Encuentro para la Permanencia Escolar en Educación Media Superior.

La gobernadora, Libia Dennise García felicitó a las alumnas y alumnos que participaron en el concurso y destacó que, mediante canciones y cómics, visibilizaron la importancia de continuar sus estudios.

También anunció el arranque del programa de entrega de sudaderas escolares, mediante el cual se distribuirán 140 mil prendas a estudiantes de preparatorias públicas en el estado.

La gobernadora destacó que durante los últimos dos años se han abierto 72 nuevas preparatorias en Guanajuato, con la meta de llegar a 90, y señaló que más de 20 mil jóvenes se han incorporado a la matrícula de educación media superior gracias a estas nuevas opciones.

Libia Dennise supervisa trabajos de pavimentación en Apaseo el Alto

Además, la gobernadora de Guanajuato Libia Dennise supervisó los trabajos de pavimentación de la calle 18 de diciembre, que registran un avance físico del 40 por ciento y cuentan con una inversión de 4.4 millones de pesos.

Asimismo, inició la pavimentación de la calle Abelardo Rodríguez, en el tramo de Leandro Valle a Martín Carrera, con una inversión superior a 9 millones de pesos, en beneficio de poco más de 300 habitantes.

Las acciones de pavimentación en Apaseo el Alto forman parte del trabajo coordinado entre el gobierno estatal y municipal para mejorar la infraestructura vial y las condiciones de vida de las familias de la zona.