La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reconoció el trabajo de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG) por acercar herramientas educativas a las mujeres emprendedoras de Guanajuato y destacó que pueden transformar sus ideas en proyectos con beneficios para la sociedad.

El programa Aliadas Digitales, impulsado por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG), capacitó a 2 mil 500 mujeres en herramientas tecnológicas para desarrollar proyectos de emprendimiento, mediante formación gratuita en inteligencia artificial y creación de soluciones digitales.

Durante una emisión del programa Conectando con la Gente, la mandataria conversó con Leticia Janet Aboytes Contreras y Sahariel Torreblanca Garay, ganadoras del primer y segundo lugar de Aliadas Digitales, respectivamente.

Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato (cortesía)

¿Qué ofrece el programa Aliadas Digitales de UVEG?

La iniciativa ofrece capacitación digital gratuita en inteligencia artificial generativa y desarrollo No Code, una modalidad que permite crear aplicaciones, páginas web, sistemas digitales y automatizaciones mediante herramientas visuales, sin necesidad de escribir código de programación.

La plataforma formativa está integrada por nueve rutas de aprendizaje y tres webinars. Las participantes pueden avanzar a su propio ritmo y concluir las actividades de acuerdo con sus responsabilidades laborales y familiares.

Además de adquirir conocimientos tecnológicos, las mujeres desarrollan proyectos digitales reales, como aplicaciones y páginas web vinculadas con emprendimientos en marcha. El programa también ofrece certificaciones y microcredenciales con valor curricular para el mercado laboral.

Mujeres emprendedoras presentan sus proyectos digitales

Durante el encuentro, Leticia Janet Aboytes Contreras presentó METAmorfosis Biocicla, un laboratorio de economía circular cuya premisa es “Cambiamos tus residuos por Vida”.

Como parte de su proyecto, desarrolló una aplicación que integra rutas de aprendizaje en educación ambiental y permite registrar los kilos reciclados, el CO2 evitado y los llamados “biopesos”, una moneda propia que recompensa a quienes participan en actividades de reciclaje.

Fue todo un reto, pero al empezar en el programa me di cuenta de que estaba contando con las herramientas que nos acercan a la tecnología y que nos dan la posibilidad de hacer que nuestras ideas tengan una proyección y eso me motivó mucho. Leticia Janet Aboytes Contreras, ganadora de Aliadas Digitales

Por su parte, Sahariel Torreblanca Garay explicó que su proyecto, EducaM365, consiste en un curso práctico y dinámico para enseñar Microsoft 365 e inteligencia artificial a jóvenes de entre 13 y 17 años de una manera divertida.

UVEG abrirá 500 lugares adicionales para mujeres

El rector de la institución, Ricardo Narváez Martínez, señaló que Aliadas Digitales busca reducir la brecha digital y acercar herramientas tecnológicas a las mujeres emprendedoras para que puedan desarrollar proyectos viables.

Como parte de esta estrategia, la UVEG contará con 500 lugares adicionales de formación gratuita antes de concluir el año. La convocatoria se publicará el 3 de noviembre en las cuentas oficiales de la universidad.

El objetivo es impulsar el emprendimiento femenino y contribuir a la autonomía económica de las mujeres, mediante conocimientos que puedan aplicar en sus negocios y actividades productivas.

Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato (cortesía)

UVEG cumple 19 años y supera los 61 mil estudiantes activos

En el marco de su aniversario número 19, la UVEG Guanajuato destacó su crecimiento desde su creación en 2007, cuando surgió como una alternativa de educación flexible para personas que necesitan combinar sus estudios con el trabajo.

La universidad registró más de 61 mil estudiantes activos en enero de 2026. Su cobertura alcanza todos los municipios de Guanajuato, mil 196 municipios de México y cuenta con presencia activa en 41 países.

Durante este año también realizó su primera ceremonia de egreso fuera de Guanajuato, en la Ciudad de México, con la participación de más de 850 egresados.

La institución cuenta con 30 convenios internacionales con universidades y organizaciones como Arizona State University, University of Central Florida, Beijing Foreign Studies University y British Council. Asimismo, informó que su oferta educativa cuenta con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Entre sus opciones académicas se encuentran educación media superior, licenciaturas, doctorados y Centro de Idiomas, además de programas de formación y microcredenciales.

Con estos programas, la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato busca ampliar el acceso a la educación y a las herramientas digitales, tanto para estudiantes como para mujeres que desean fortalecer sus proyectos de emprendimiento.