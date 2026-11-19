La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García reconoció el esfuerzo y compromiso de las y los integrantes de los Comités de la Gente en Guanajuato, quienes trabajan en sus colonias y comunidades para fortalecer la convivencia, recuperar espacios públicos y promover la participación ciudadana.

Durante el Séptimo Encuentro de los Comités de la Gente, Región León, organizado por la Secretaría del Nuevo Comienzo, se reunieron más de 5 mil personas, integrantes de 454 comités de 11 municipios de la región.

La mandataria estatal agradeció el trabajo de quienes participan en esta estrategia para reconstruir el tejido social y mejorar las condiciones de sus comunidades.

Si hay algo de lo que yo me siento muy orgullosa como su Gobernadora, es de su ejemplo, de su entrega, de todo lo que juntas y juntos estamos logrando. Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Libia Dennise García reconoce a Comités (cortesía )

Guanajuato suma mil 905 Comités de la Gente

La estrategia Gente Ayudando a la Gente promueve la organización y participación ciudadana, principalmente en las Zonas de Atención Prioritaria.

De acuerdo con los datos presentados durante el encuentro, Guanajuato pasó de 849 comités conformados en noviembre de 2025, con 2 mil 398 acciones comunitarias, a 1 mil 905 Comités de la Gente, con la participación de más de 20 mil personas.

Además, se han elaborado 1 mil 981 planes de acción comunitaria y, de febrero a octubre de 2026, se realizaron 12 mil acciones.

La gobernadora de Guanajuato destacó que detrás de estos resultados se encuentran vecinas y vecinos que se organizan para recuperar espacios públicos, realizar jornadas de limpieza, promover actividades deportivas y culturales, compartir conocimientos y desarrollar habilidades.

Libia Dennise García reconoce a Comités (cortesía )

Comités promueven talleres y oportunidades de autoempleo

Como parte de las actividades comunitarias, los comités también impulsan talleres de oficios, costura, repostería y emprendimiento, que buscan generar oportunidades de autoempleo e ingresos para las familias. Ante ello, la gobernadora Libia Dennise García reconoció especialmente la participación y liderazgo de las mujeres en estas iniciativas.

La estrategia de participación ciudadana en Guanajuato busca que las personas se involucren directamente en la transformación de sus comunidades, mediante proyectos y actividades que contribuyan a fortalecer la convivencia y el sentido de pertenencia.

Libia Dennise García reconoce a Comités (cortesía )

Libia Dennise llama a seguir construyendo comunidad

Durante el Séptimo Encuentro de los Comités de la Gente, Región León, la mandataria estatal reiteró su llamado a mantener el trabajo conjunto entre ciudadanía y Gobierno para continuar impulsando acciones comunitarias.

En el evento estuvieron presentes Rosario Corona Amador, secretaria del Nuevo Comienzo; Jorge Espadas Galván, diputado local; integrantes del Gabinete de la Gente, así como diputadas y diputados locales y federales.

Los Comités de la Gente en León y las demás regiones de Guanajuato forman parte de una estrategia que, de acuerdo con el Gobierno estatal, busca fortalecer el tejido social en Guanajuato a través de la organización vecinal, los planes de acción comunitaria y el desarrollo de acciones comunitarias en Guanajuato.