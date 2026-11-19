La Fiscalía de Jalisco informó que César Daniel, alias “El Topo”, no cuenta actualmente con una orden de aprehensión por la desaparición del empresario Ricardo Cabezas.

No obstante, las autoridades precisaron que el nombre del presunto líder criminal de Los Deltas sí figura dentro de las líneas de investigación relacionadas al caso.

Se tiene el dato y las altas probabilidades de que este sujeto pudo haber ordenado o indicado que se cometiera el delito en su agravio, porque era una persona que potencialmente les pudiera redituar dinero. Blanca Trujillo Cuevas, vicefiscal de Personas Desaparecidas

Mientras la Fiscalía de Jalisco mantiene activa la búsqueda de Ricardo Cabezas, también se investiga si el posible móvil estuvo relacionado con los recursos económicos del empresario.

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Fiscalía de Jalisco investiga móvil económico en desaparición de Ricardo Cabezas

En relación con la desaparición de Ricardo Cabezas, la Fiscalía de Jalisco precisó que, aunque se sospecha que pudo ser el autor intelectual del ilícito, por ahora no existe un mandato judicial vigente contra “El Topo”.

Así lo señaló la vicefiscal de Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, quien descartó las versiones de que Ricardo Cabezas pudiera estar involucrado en alguna actividad ilícita.

Por el contrario, indicó que la principal línea de investigación apunta a que su capacidad económica podría ser el móvil del crimen, pues se registraron retiros de dinero de sus cuentas.

Recordemos que a Ricardo (Cabezas) le hicieron retiros de su cuenta y hubo temas económicos. Aparentemente, esa es la línea de investigación que estamos reforzando. Blanca Trujillo Cuevas, vicefiscal de Personas Desaparecidas

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La Fiscalía de Jalisco agregó que las investigaciones continúan para esclarecer la desaparición de Ricardo Cabezas, así como determinar las posibles responsabilidades de terceros.

Continúa búsqueda del empresario Ricardo Cabezas

En seguimiento al caso, la Fiscalía de Jalisco también recordó que desde agosto del presente año fueron localizados restos humanos que corresponderían al empresario Ricardo Cabezas.

Sin embargo, se explicó que aún falta identificar un órgano vital, ya que legalmente no puede declararse su localización ni cancelarse la ficha de búsqueda, por lo que el expediente permanece activo.

Jurídicamente hablando, mientras no se localice un órgano vital, nosotros no podemos dar en automático la baja por su localización, pero sí hay restos humanos que coinciden con él. Blanca Trujillo Cuevas, vicefiscal de Personas Desaparecidas