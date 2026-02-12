El gobernador Ricardo Gallardo Cardona impulsa el fortalecimiento del sector industrial en San Luis Potosí, que consolida su liderazgo automotriz tras la visita oficial a la planta Nissin Manufactura de México, ubicada en el Parque Industrial Colinas de San Luis.

El recorrido fue encabezado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jesús Salvador González Martínez, quien destacó la confianza de la inversión japonesa en San Luis Potosí y el crecimiento sostenido del clúster manufacturero en la zona metropolitana.

Gobierno de SLP refuerza relación estratégica con Nissin Manufactura de México

La planta Nissin fue instalada en el 2012 y opera como proveedora Tier 1 especializada en componentes de alta precisión para motores y transmisiones, consolidándose como pieza clave dentro del ecosistema automotriz potosino.

San Luis Potosí fortalece su liderazgo automotriz con inversión japonesa. (Cortesía)

Durante la visita participaron representantes del gobierno estatal, autoridades del municipio de Villa de Pozos, así como directivos de la empresa y del parque industrial.

El Parque Industrial Colinas alberga actualmente más de 30 compañías, incluidas 10 de origen japonés, lo que fortalece la relación económica entre Japón y San Luis Potosí. Su ubicación estratégica y conexión con los principales corredores logísticos del Bajío incrementan la competitividad y facilitan la expansión productiva.

El crecimiento del clúster automotriz en San Luis Potosí no solo genera empleo especializado, sino que posiciona al estado como un referente nacional en manufactura avanzada.

Con esta dinámica, la administración estatal apuesta por atraer nuevas inversiones y consolidar a la entidad como uno de los polos industriales más importantes del país.