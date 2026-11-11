El Gobierno de Guanajuato bajo la administración de la gobernadora Libia Dennise García refrendó sus compromisos con las poblaciones LGBTI+ mediante un encuentro de diálogo con representantes de colectivos, organizaciones y unidades municipales, en el que se presentaron avances de cinco proyectos estratégicos con una asignación de 10 millones de pesos para 2026.

La reunión fue encabezada por la secretaria de Derechos Humanos, Liz Alejandra Esparza Frausto, acompañada por el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, y contó con la participación de 48 representantes de distintos sectores.

Por instrucciones de la gobernadora Libia Dennise García, el encuentro tuvo como objetivo mantener abiertos los espacios de escucha y participación para fortalecer las políticas públicas de inclusión, igualdad y respeto a los derechos humanos.

Colectivos y representantes de Guanajuato participan en diálogos (cortesía)

Guanajuato mantiene cinco proyectos estratégicos de inclusión

Durante la reunión, la secretaria de Derechos Humanos, Liz Alejandra Esparza informó que los cinco proyectos estratégicos de la Subsecretaría de Atención a las Personas de la Diversidad cuentan con una asignación de 10 millones de pesos. A la fecha del encuentro, se tenían contratados 9.69 millones de pesos y 303 mil 600 pesos correspondían a economías generadas durante los procesos de contratación.

Los proyectos contemplan la profesionalización del personal educativo en materia de diversidad sexual y de género, la capacitación de personas servidoras públicas del sistema penitenciario y la formación del personal de la Fiscalía General del Estado para fortalecer la atención con perspectiva de diversidad.

También incluyen la elaboración de un protocolo para prevenir y atender la discriminación hacia mujeres de la diversidad sexual y de género en la administración pública estatal, así como la capacitación del personal de salud para brindar atención digna y sin discriminación, tomando como referencia el Protocolo de Atención Arcoíris.

La secretaria destacó que el objetivo es que los recursos públicos se traduzcan en beneficios concretos.

Nuestro objetivo no es solamente ejercer el presupuesto, sino hacerlo de manera correcta, transparente y conforme a la normatividad, garantizando que se traduzca en beneficios para las poblaciones LGBTI+ de Guanajuato. Liz Alejandra Esparza, secretaria de Derechos Humanos de Guanajuato

Colectivos y representantes de Guanajuato participan en diálogos (cortesía)

Reportan avances en atención y reconocimiento de derechos

Durante el encuentro también se presentaron resultados de las acciones institucionales dirigidas a las poblaciones LGBTI+. Entre ellos destacan 164 jornadas de sensibilización, con la participación de 10 mil 634 personas, y mil 46 asesorías para promover la inclusión en los sectores público y privado.

Además, se informó sobre el acompañamiento para instalar 23 unidades municipales de atención a la diversidad sexual y de género, así como el desarrollo de herramientas para reducir barreras de exclusión, entre ellas la guía Guanajuato Abraza la Diversidad.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez informó que durante la actual administración se han registrado 609 matrimonios igualitarios.

También señaló que, tras la reforma que permite la rectificación administrativa del reconocimiento de identidad de género, se han realizado 320 trámites: 126 durante 2025 y 194 en 2026, con corte a la fecha del encuentro.

Clínica de la Diversidad en Irapuato tiene proyecto ejecutivo concluido

En relación con la Clínica de la Diversidad en Irapuato, la secretaria de Derechos Humanos, Liz Alejandra Esparza informó que el proyecto ejecutivo está concluido y cuenta con validación técnica.

La propuesta contempla la rehabilitación y adecuación de las antiguas oficinas de CECAMED. Actualmente, la Secretaría de Obra Pública trabaja en la integración del presupuesto de referencia para determinar la inversión necesaria.

Colectivos y representantes de Guanajuato participan en diálogos (cortesía)

Colectivos plantean nuevas acciones para fortalecer la inclusión

Durante el diálogo, representantes y activistas expusieron propuestas para fortalecer los derechos humanos en Guanajuato. Entre las líneas de trabajo identificadas se encuentran impulsar reformas normativas para ampliar el reconocimiento y respeto de los derechos de las poblaciones LGBTI+, y difundir el procedimiento administrativo de identidad de género, especialmente en comunidades rurales.

También se planteó fortalecer las unidades municipales de atención, ampliar su presencia en más municipios y mejorar la generación de información estadística para diseñar políticas públicas de acuerdo con las necesidades de estas poblaciones.

Al concluir el encuentro, la Secretaría de Derechos Humanos reiteró que mantendrá el diálogo con colectivos, organizaciones y representantes municipales para dar seguimiento a los planteamientos y convertir los acuerdos en acciones concretas.