Libia Dennise García Muñoz Ledo participó en la colocación de la primera piedra de la nueva fábrica de galletas de Grupo La Moderna en Irapuato, un proyecto que contempla una inversión de 40 millones de dólares y la generación de 300 empleos directos para las y los guanajuatenses.

No solo estamos hablando de una fábrica de galletas; estamos hablando de una cadena productiva que inicia en el campo. Así es como se construye el desarrollo: conectando al campo con la industria y generando valor en cada etapa del proceso. Libia Dennise García, Gobernadora de Guanajuato.

Durante el evento, la gobernadora destacó que esta inversión refleja la confianza que las empresas mexicanas tienen en Guanajuato, una confianza que se traduce en desarrollo económico, generación de empleos y nuevas oportunidades para las familias del estado.

Nueva planta de La Moderna fortalecerá el desarrollo económico y agroindustrial de Guanajuato

Libia Dennise agradeció la confianza depositada por una de las empresas más importantes del país y resaltó que su administración mantiene una política cercana a los inversionistas, facilitando las condiciones para la llegada de nuevos proyectos productivos.

Asimismo, explicó que la nueva planta tendrá un impacto positivo en distintos sectores económicos, al fortalecer la proveeduría local, el transporte, los servicios y especialmente al campo guanajuatense mediante la adquisición de trigo producido en la región.

La mandataria recordó que, a menos de dos años del inicio de su administración, Guanajuato ya alcanzó el 50 por ciento de la meta sexenal en atracción de inversiones, consolidándose como uno de los principales polos industriales del país.

Grupo La Moderna apuesta por Guanajuato para expandir su producción

Por su parte, Eduardo Monroy Carrillo, consejero del Comité Ejecutivo de Grupo La Moderna, explicó que la ubicación estratégica de Guanajuato, su conectividad logística, fortaleza agrícola y capital humano fueron factores determinantes para concretar la inversión.

En tanto, la presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, celebró la expansión de la compañía y aseguró que la llegada de nuevas inversiones confirma que el municipio cuenta con las condiciones necesarias para continuar creciendo y fortaleciendo su competitividad.

La nueva planta producirá galletas de marcas ampliamente reconocidas por las familias mexicanas y se suma a la presencia industrial que Grupo La Moderna mantiene en Guanajuato mediante sus operaciones de molienda, acopio y procesamiento de trigo.

Grupo La Moderna invertirá 40 millones de dólares en Irapuato para construir una planta de galletas. (Cortesía)

Libia Dennise García fortalece la seguridad con nuevo complejo policial en Irapuato

Como parte de su gira de trabajo, la gobernadora inauguró el nuevo Complejo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, una obra que contó con una inversión estatal de 241.9 millones de pesos y que busca fortalecer las capacidades operativas de las corporaciones encargadas de proteger a la población.

El complejo cuenta con una superficie superior a los 60 mil metros cuadrados e incluye edificio administrativo, torre de vigilancia, estacionamientos, áreas verdes, andadores y espacios especializados para la operación policial.

Además, la mandataria encabezó la graduación de 39 Policías de Proximidad y 14 Agentes de Tránsito, conformando la generación más numerosa egresada de la academia municipal.

Durante el evento, destacó que Irapuato continúa avanzando en materia de seguridad y construcción de paz, al tiempo que resaltó la reducción del 66 por ciento en homicidios dolosos respecto al pico más alto registrado en febrero de 2025.

Grupo La Moderna invertirá 40 millones de dólares en Irapuato para construir una planta de galletas. (Cortesía)

Gobierno de Guanajuato refrenda apoyo al sector porcícola

Más tarde, Libia Dennise participó en la conmemoración del Día del Porcicultor 2026, donde reconoció la importancia de la porcicultura como una de las actividades pecuarias más relevantes para la economía y la seguridad alimentaria de la entidad.

El encuentro reunió a productores, asociaciones ganaderas, especialistas y autoridades para fortalecer la capacitación, la vinculación y el desarrollo de un sector que genera empleos y bienestar para miles de familias guanajuatenses.

La gobernadora destacó que la porcicultura estatal sobresale por la participación de pequeños, medianos y grandes productores, y recordó que el Gobierno de la Gente impulsa apoyos para infraestructura, equipamiento, alimentación, mejoramiento genético, sanidad y capacitación.

Entre 2024 y 2025, estas acciones han representado una inversión superior a 18.6 millones de pesos, con el objetivo de construir un campo más productivo, competitivo y sostenible para Guanajuato.