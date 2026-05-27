La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, informó que la entidad alcanzó el 50 por ciento de su meta sexenal en atracción de inversiones al sumar más de 4 mil millones de dólares comprometidos en menos de dos años.

Los recursos forman parte de 56 proyectos que representan la generación de más de 14 mil empleos para las y los guanajuatenses.

El anuncio se realizó durante la ceremonia oficial de expansión de la empresa alemana Kromberg & Schubert en sus plantas ubicadas en San Francisco del Rincón e Irapuato, donde se invertirán 26 millones de dólares para fortalecer y ampliar su capacidad productiva.

La nueva inversión se suma a los más de 156 millones de dólares acumulados previamente por la compañía en Guanajuato, consolidando su presencia en el estado y fortaleciendo el sector automotriz.

Libia Dennise resalta confianza de empresas internacionales en Guanajuato

Kromberg & Schubert cuenta con más de 120 años de trayectoria y evolucionó de la fabricación de cables a convertirse en un actor estratégico de la industria automotriz global, destacando por sus estándares de calidad y visión de largo plazo.

Desde su llegada a Guanajuato en 2005 con la planta de Irapuato, la empresa expandió sus operaciones con dos complejos en San Francisco del Rincón, fortaleciendo su presencia industrial en la entidad.

Actualmente, la compañía genera más de 6 mil empleos en Guanajuato, donde el 90 por ciento de su plantilla laboral es de origen guanajuatense y el 60 por ciento corresponde a mujeres.

La inversión anunciada será destinada al desarrollo de nuevos proyectos vinculados a la planta de BMW en San Luis Potosí, además de ampliar la planta de inyección de plásticos en San Francisco del Rincón, lo que permitirá prácticamente duplicar su capacidad operativa.

También se fortalecerán operaciones relacionadas con proyectos estratégicos de Mercedes-Benz, acompañado de la creación de más de mil 090 nuevos empleos en la región.

Guanajuato fortalece relación económica con Alemania

Libia Dennise destacó que Alemania se mantiene como uno de los principales socios inversionistas de Guanajuato, fortaleciendo una relación de cooperación y desarrollo económico que genera mayores oportunidades para la entidad.

Las operaciones de Kromberg & Schubert en Guanajuato incluyen la manufactura de arneses eléctricos, cables de batería y módulos especializados para la industria automotriz, incluidos componentes destinados a vehículos de alta gama.

Al evento acudieron autoridades estatales, municipales, legisladores y representantes empresariales, quienes respaldaron el crecimiento industrial y la generación de empleos en Guanajuato.