La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó la entrega regional de los apoyos “Creemos en Ti”, dirigidos a emprendedores de León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón y Manuel Doblado.

El programa contempla un apoyo económico no reembolsable de 7 mil pesos para personas que inician un emprendimiento y que previamente participaron en procesos de capacitación enfocados en desarrollo de negocios.

Programa “Creemos en Ti” fortalece a emprendedores de Guanajuato

Durante la jornada se entregaron 254 apoyos con una inversión de aproximadamente 1 millón 778 mil pesos, distribuidos entre beneficiarios de distintos municipios de la región.

El programa está dirigido principalmente a emprendedores rurales, mujeres y jóvenes, con la finalidad de fortalecer la economía regional y generar nuevas oportunidades de desarrollo para las familias guanajuatenses.

Las autoridades estatales señalaron que estos recursos permitirán a las y los beneficiarios adquirir herramientas, mercancía, insumos o equipo básico para iniciar o fortalecer sus proyectos productivos.

Asimismo, destacaron que el programa busca impulsar el talento local y brindar respaldo a personas que buscan consolidar un negocio propio.

En el evento participaron autoridades estatales y municipales, así como representantes de la Financiera y Apoyos Tú Puedes Guanajuato.

Libia Dennise fortalece emprendimiento y capacitación en Guanajuato. (Cortesía)

Libia Dennise entrega constancias y microcredenciales del IECA

Como parte de la jornada, Libia Dennise también encabezó la entrega de constancias y microcredenciales a personas capacitadas en el Instituto Estatal de Capacitación (IECA).

Durante el evento, la gobernadora reconoció el esfuerzo de mujeres y hombres que concluyeron procesos de formación orientados al emprendimiento, el fortalecimiento de negocios y el acceso a mejores oportunidades laborales.

También destacó que el IECA mantiene un modelo de capacitación enfocado en acercar herramientas prácticas y formación especializada a distintos municipios del estado, lo que además contribuye al desarrollo económico y a la atracción de inversiones.

En el acto se entregaron de manera simbólica 10 constancias oficiales a personas que concluyeron cursos de capacitación laboral.

Además, se resaltó el impulso de las microcredenciales, un esquema que permite certificar habilidades específicas alineadas con las necesidades actuales del mercado laboral.

IECA amplía alcance de formación y certificación en los 46 municipios de Guanajuato

El director general del IECA, Salomón Ceballos Ochoa, señaló que la capacitación representa una herramienta para fortalecer la confianza personal y ampliar las oportunidades de crecimiento profesional y económico.

Actualmente, el IECA cuenta con 31 planteles, siete centros de innovación especializada y seis núcleos tecnológicos distribuidos en los 46 municipios de Guanajuato.

De enero a abril de este año, el instituto capacitó a más de 23 mil personas y entregó más de 32 mil constancias, lo que representó un incremento en la atención brindada respecto al año anterior.