La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, inauguró el Primer Congreso del Comercio de la Gente, un encuentro que reunió a más de 900 comerciantes de todo el estado para fortalecer sus negocios mediante capacitación, herramientas de financiamiento y espacios de vinculación.

Durante el evento, la mandataria destacó que los mercados públicos, tianguis y pequeños comercios representan el corazón de la economía de Guanajuato, por lo que reiteró el compromiso de su administración para impulsar su crecimiento y competitividad.

Libia Dennise impulsa al comercio con el Primer Congreso del Comercio de la Gente

El Primer Congreso del Comercio de la Gente fue diseñado como una jornada de formación para brindar a las y los comerciantes conocimientos en liderazgo, productividad, ventas, desarrollo personal, manejo de terminales de punto de venta y opciones de financiamiento a través del programa Tú Puedes Guanajuato.

Además de ofrecer herramientas para mejorar la atención al cliente y fortalecer los negocios, el encuentro busca que las personas participantes desarrollen una visión empresarial que les permita adaptarse a los nuevos retos del mercado.

En la inauguración estuvieron presentes la presidenta municipal de Guanajuato, Samantha Smith Gutiérrez; la secretaria de Economía del estado, Cristina Villaseñor Aguilar; y la directora de la Financiera y Apoyos Tú Puedes Guanajuato, Ivón Padilla Hernández.

Libia Dennise inaugura congreso para comerciantes y abandera delegación rumbo a Santo Domingo 2026. (cortesía )

Libia Dennise reconoce a medallistas y abandera a la delegación de Guanajuato rumbo a Santo Domingo 2026

Como parte de la jornada, Libia Dennise García Muñoz Ledo reconoció a las y los atletas que obtuvieron medallas en la Olimpiada Nacional 2026 y encabezó el abanderamiento de la delegación que representará a Guanajuato en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En la Olimpiada Nacional 2026, Guanajuato alcanzó un histórico séptimo lugar nacional, luego de que 952 deportistas de 31 municipios compitieran en 39 disciplinas y obtuvieran 289 medallas: 75 de oro, 108 de plata y 106 de bronce.

La gobernadora resaltó que el deporte es una herramienta para el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, además de fomentar valores como la perseverancia, el trabajo en equipo y el respeto.

Libia Dennise inaugura congreso para comerciantes y abandera delegación rumbo a Santo Domingo 2026. (cortesía )

Asimismo, reiteró que su administración mantendrá el respaldo al deporte de alto rendimiento mediante el fortalecimiento de los programas de apoyo para las y los atletas guanajuatenses.

Actualmente, 26 deportistas de Guanajuato ya tienen asegurada su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, mientras que 13 más aún buscan su clasificación para integrar una delegación de hasta 39 representantes, quienes competirán en disciplinas como atletismo, natación, ciclismo, remo, judo, rugby 7, triatlón y voleibol, entre otras.