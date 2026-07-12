Casi mil integrantes de los Centros DIF participaron en el primer Baile Fitness organizado por el DIF Monterrey en la Plaza Zaragoza, con el objetivo de promover la activación física, los hábitos saludables y la convivencia entre las familias regiomontanas.

La jornada fue encabezada por la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, quien destacó que este tipo de actividades buscan fortalecer la integración comunitaria y mejorar la calidad de vida de la población a través del ejercicio.

Durante su mensaje, Oyervides invitó a las asistentes a seguir participando en las acciones que impulsa el organismo para construir un mejor Monterrey.

Gaby Oyervides impulsa hábitos saludables en Monterrey

La presidenta del DIF explicó que el evento fue organizado para fomentar la actividad física entre las usuarias de los Centros Familiares del DIF y crear espacios de convivencia.

Las asistentes participaron en una sesión de baile y ejercicio al aire libre al ritmo de salsa, reguetón, bachata y cumbia, en un ambiente de entusiasmo y convivencia.

Gaby Oyervides estuvo acompañada por la directora del DIF Monterrey, Ivonne Álvarez, y el secretario de Administración, Marcelo Segovia, quienes también participaron en las actividades físicas.

DIF Monterrey fortalecerá programas de activación física

Las autoridades reiteraron el compromiso del organismo de continuar impulsando programas que promuevan una vida saludable y el bienestar de las familias regiomontanas.

El DIF Monterrey también reconoció la participación de las asistentes y de más de 27 maestras y maestros de baile, quienes hicieron posible la realización de la primera edición del Baile Fitness.

Al evento acudieron además el secretario de Desarrollo Humano, Fernando Margáin, y la diputada federal Annia Gómez, quienes respaldaron esta iniciativa enfocada en fortalecer la activación física y la convivencia comunitaria.