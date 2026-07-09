Libia Dennise García Muñoz Ledo encabezó la entrega de constancias y certificados del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos del Estado de Guanajuato (INAEBA), ceremonia realizada en el Poliforum León, donde mil 25 personas concluyeron sus estudios de alfabetización, primaria o secundaria.

Durante el evento, la gobernadora reconoció el esfuerzo de quienes obtuvieron su certificación y destacó que cada documento representa una historia de perseverancia y superación.

Quienes hoy reciben esta certificación demuestran que sí es posible seguir preparándose; cada uno enfrentó retos que han logrado superar. Libia Dennise, Gobernadora de Guanajuato.

Libia Dennise destaca el impulso a la educación para adultos en Guanajuato

Libia Dennise resaltó la labor que realiza el INAEBA para combatir el rezago educativo en la entidad. Señaló que más de 59 mil personas participaron en alguno de los programas del instituto durante el año pasado.

Además, destacó que el Gobierno de la Gente ha fortalecido la educación para adultos mediante convenios con instituciones como la Universidad de Guanajuato, con el propósito de ampliar las oportunidades para aprender a leer y escribir, así como concluir la educación primaria y secundaria.

La gobernadora también presenció la firma del Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), la Secretaría de Educación de Guanajuato y el INAEBA, acuerdo que busca reforzar las acciones para disminuir el rezago educativo en el estado.

Libia Dennise impulsa la educación para adultos y el talento local en Guanajuato (Cortesía )

En la ceremonia participaron el director general del INAEBA, Eusebio Vega Pérez; el director general del INEA, Armando Contreras Castillo; el secretario de Educación, Juan Ignacio Sánchez Gómez; y la rectora de la Universidad de Guanajuato, Claudia Susana Gómez López, además de autoridades estatales, legisladores e integrantes del Ayuntamiento de León.

Libia Dennise inaugura el Punto de Venta Marca GTO

Más tarde, la gobernadora inauguró el Punto de Venta Marca Guanajuato en el Museo Ex Hacienda San Gabriel de Barrera, como parte de la segunda edición de Guanajuato Inspiración que Viste Primavera-Verano 2026.

La mandataria señaló que este nuevo espacio busca fortalecer la promoción y comercialización de productos elaborados por talento guanajuatense, al tiempo que impulsa la economía local.

El Punto de Venta Marca Guanajuato es resultado de la colaboración entre la Secretaría de Economía y el Sistema DIF Estatal, y los recursos que genere contribuirán al financiamiento de programas y acciones en beneficio de las familias guanajuatenses.

Libia Dennise impulsa la educación para adultos y el talento local en Guanajuato (Cortesía )

Asimismo, destacó que Guanajuato Inspiración que Viste se ha consolidado como una plataforma para fortalecer la industria de la moda, el diseño y la proveeduría del estado, al reunir a empresarios, diseñadores, estudiantes, autoridades y representantes del Clúster Moda.

Esta edición contempla encuentros de negocios B2B, conferencias y pasarelas para generar alianzas comerciales y abrir nuevos espacios de comercialización para las y los productores de Guanajuato.