Más de 36 mil mujeres de 60 a 64 años ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar en Zacatecas, informó la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, durante la gira de trabajo que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por la entidad.

La funcionaria destacó que este apoyo representa un acto de justicia al reconocer, por primera vez en la historia del país, la contribución de las mujeres al cuidado de sus familias y al desarrollo de México.

Asimismo, afirmó que en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación los Programas para el Bienestar continúan fortaleciéndose para ampliar la cobertura y garantizar más derechos a la población.

Pensión Mujeres Bienestar beneficia a más de 36 mil zacatecanas

Leticia Ramírez detalló que 36 mil 205 mujeres de entre 60 y 64 años ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar en Zacatecas.

Agregó que, en la entidad, 205 mil 340 personas son beneficiarias de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

La secretaria resaltó que las mujeres zacatecanas desempeñan un papel fundamental al preservar las tradiciones, fortalecer el trabajo comunitario y contribuir al desarrollo de sus comunidades.

Leticia Ramírez destaca avances de la Pensión Mujeres Bienestar en Zacatecas (Cortesía )

Destacan nuevos Programas para el Bienestar en Zacatecas

La titular de Bienestar recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum puso en marcha tres nuevos programas: Salud Casa por Casa, la Beca Universal Rita Cetina y la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años, quienes al cumplir 65 años se incorporan a la pensión para personas adultas mayores.

Finalmente, Leticia Ramírez llamó a continuar construyendo un México libre y soberano, al señalar que la soberanía también se fortalece al proteger la dignidad de las mujeres, reconocer el trabajo de las madres y garantizar derechos para las personas cuidadoras.