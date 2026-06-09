En una edición especial de Conectado con la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, reunió a mujeres destacadas dentro de la comunicación en México y Guanajuato para dialogar sobre la libertad de expresión, ética, nuevas audiencias y el papel de las mujeres en los medios.

Bajo el tema Voces en Libertad: Mujeres comunicadores en el marco del Día Mundial de la Libertad de Expresión, la Gobernadora conversó con Alejandra Magaña, presidenta de la Delegación Guanajuato de la CIRT, periodista y presentadora de televisión; Pamela Cerdeira, comunicadora, conductora, escritora y locutora de MVS Nacional; Sarahí Martínez, conductora de TV4; y Paola Galo creadora de contenido Guanajuatense.

En el encuentro, García Muñoz Ledo destacó que la libertad de expresión no es solamente un derecho de periodistas o medios, sino de toda la sociedad y refrendó el compromiso del Gobierno de la Gente con la transparencia, la rendición de cuentas y el diálogo permanente de quienes informan.

Lo peor que puede hacer un gobierno es negar que hay una realidad. Para poder resolver y plantear medidas, lo primero es reconocer que hay un riesgo para el periodismo Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

La gobernadora expresó que la libertad de expresión es un derecho de toda la sociedad.

Mujeres comunicadoras continúan enfrentando retos para liderar espacios

Por su parte, Alejandra Magaña señaló que uno de los grandes retos para las mujeres comunicadoras sigue siendo abrirse paso en espacios de liderazgo, equilibrar la vida profesional con las tareas de cuidado y ejercer el periodismo en un contexto nacional complejo.

Los medios no estamos para aplaudir a los gobiernos, ni los gobiernos están para aplaudir a los medios; ambos estamos para servir a la sociedad Alejandra Magaña

En su intervención, Pamela Cerdeira reflexionó sobre la baja representación de mujeres en los espacios de opinión y la importancia de trabajar en red para que sus voces sean más fuertes.

Cuando tenemos menos mujeres contando la noticia, también tenemos menos mujeres como sujetos de la noticia. Estamos contando el mundo casi como si no existiéramos”. Pamela Cadeira

La comunicadora nacional también llamó a las y los jóvenes a leer, cuestionar y formar criterio propio frente a los algoritmos y la desinformación.

Lean personas y opiniones que no les gusten, que les incomoden, que piensen distinto a ustedes, porque eso es lo que les va a obligar a pensar Pamela Cadeira

Durante la conversación también se abordó la maternidad, los cuidados y los retos que enfrentan las mujeres en espacios profesionales exigentes, a lo cual la gobernadora recordó que muchas veces a las mujeres se les cuestiona por estar en lugares de liderazgo, mientras que esas mismas preguntas no suelen hacerse a los hombres.

Cuando las niñas y jóvenes ven a mujeres ejerciendo estas profesiones, haciendo valer sus voces y sus visiones, se abre un panorama de posibilidades Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

La gobernadora expresó que la libertad de expresión es un derecho de toda la sociedad.

Medios públicos son ventanas de conexión entre la comunicación y el mundo

Sarahi Martínez destacó el papel de los medios públicos como ventanas de conexión entre Guanajuato y el mundo, con contenidos verificados, útiles y humanos. Señaló que, ante las noticias falsas, los discursos de odio, los medios tienen el reto de orientar a las audiencias y fortalecer la confianza a través de información real.

Mientras que la creadora de contenido guanajuatense Paola Galo, habló de la responsabilidad que implica comunicar desde las redes sociales, especialmente cuando el contenido puede influir en decisiones, recomendaciones y conversaciones públicas.

No porque algo esté en tendencia quiere decir que sea verdad; también como consumidores tenemos la responsabilidad de verificar antes de compartir Paola Galo

La gobernadora Libia Dennise reconoció que las nuevas plataformas han transformado la manera de comunicar y que hoy las juventudes tienen herramientas poderosas para contar historias, pero insistió en que la libertad de expresión debe caminar siempre junto a la responsabilidad, la ética y el pensamiento crítico.

Las invitadas coincidieron en la importancia de defender la libertad de expresión, promover contenidos positivos, verificar la información y abrir más espacios para nuevas generaciones de comunicadoras y comunicadores.

Defendamos con garras y dientes nuestro derecho a la libertad de expresión, porque es un derecho de la sociedad. Alejandra Magaña

Recordemos que somos seres humanos y que estamos del lado de los humanos. Sarahí Martínez

Persigan aquello que haga que su corazón lata más fuerte, y asegúrense también de que eso los deje dormir tranquilos Pamela Cerdeira

La gobernadora expresó que la libertad de expresión es un derecho de toda la sociedad.

En Vivo Contigo reflexiona sobre retos y oportunidades de la comunicación

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo inauguró las actividades de En Vivo Contigo, una iniciativa impulsada por TVCUATRO, la CIRT Delegación Guanajuato y el Gobierno del Estado para reflexionar los retos y oportunidades de la comunicación.

Este encuentro reúne durante 24 horas continuas a periodistas, comunicadoras y comunicadores, estudiantes universitarios, creadores de contenido, directivos de medios de comunicación y especialistas de distintas plataformas informativas.

El propósito de este encuentro es fortalecer el ecosistema mediático estatal mediante el diálogo, el intercambio de experiencias y la construcción de puentes entre medios públicos, privados, universidades, y nuevas generaciones de comunicadores.

Con el lema “Que hable la nueva generación”, la jornada busca celebrar la libertad de expresión, promover la participación ciudadana y abrir espacios para escuchar las voces de las juventudes.

Además Alejandra Magaña, Presidenta de la Delegación Guanajuato de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, que presentó la campaña de la CIRT Somos de Verdad.