La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo realizó una gira de trabajo por San Luis de la Paz y San Diego de la Unión, Guanajuato, donde entregó apoyos productivos, inauguró un espacio recreativo y supervisó obras de infraestructura para mejorar la movilidad y las condiciones de vida de las familias.

Durante la jornada, la mandataria estatal entregó apoyos de los programas Mi Familia Productiva y Agricultura del Futuro, inauguró la rehabilitación del espacio recreativo de Los Dolores y encabezó el arranque de obras en las calles Independencia, 5 de Mayo y Constancia. También revisó los trabajos de rehabilitación del Libramiento de San Diego de la Unión.

Libia Dennise entrega más de 2.7 millones de pesos en apoyos al campo

En San Luis de la Paz, el Gobierno de Guanajuato entregó apoyos productivos por más de 2.7 millones de pesos para facilitar la alimentación, reducir gastos y fortalecer las actividades económicas de las familias rurales.

Mediante el programa Mi Familia Productiva, 1,343 personas recibieron 111 toneladas de maíz para consumo humano, 144 paquetes de aves de doble propósito y 89 molinos de nixtamal. Por medio de Agricultura del Futuro, también se apoyó a 150 unidades de producción con semillas para sembrar 474 hectáreas de avena forrajera, destinada a la alimentación del ganado.

La gobernadora señaló que estos recursos contribuyen a reducir los costos de producción y generar alternativas de ingreso para las familias, especialmente para las mujeres que trabajan en sus comunidades. “Cuando se apoya a una familia del campo, se está apoyando a la economía de Guanajuato”, expresó.

En la comunidad de Los Dolores, Libia Dennise inauguró la rehabilitación de un espacio recreativo y deportivo, con una inversión de 16.9 millones de pesos. El proyecto incluye una cancha de fútbol con pasto sintético, iluminación, malla perimetral y gradas, además de la rehabilitación de una cancha de usos múltiples, juegos infantiles, ejercitadores, sanitarios y áreas de acceso.

El espacio también tiene un significado relacionado con la memoria de Manuel, hermano de Evelina Guzmán Castañeda, integrante de un colectivo de búsqueda, quien había imaginado un lugar donde niñas, niños y jóvenes pudieran practicar fútbol y encontrar oportunidades de desarrollo.

La mandataria reconoció la perseverancia de Evelina para impulsar la obra y expresó su acompañamiento a las familias buscadoras de Guanajuato. “Es un espacio de memoria. Es también, un espacio en donde recordamos a aquellos que siguen presentes en nuestra lucha y en nuestro corazón”, afirmó.

Durante la gira, la gobernadora informó que concluyó la pavimentación de 1.04 kilómetros del camino a La Mesa de Jesús, con una inversión de 7.84 millones de pesos. Además, anunció que se prevé iniciar en noviembre la rehabilitación de la carretera San Luis de la Paz–Guanajuato, con recursos asignados por 67.6 millones de pesos.

Guanajuato invierte en calles y movilidad en San Diego de la Unión

En San Diego de la Unión, Libia Dennise supervisó la rehabilitación del Libramiento, una obra a cargo de la Secretaría de Obra Pública que contempla una inversión de 22.4 millones de pesos para intervenir 2.84 kilómetros. Los trabajos registraban un avance físico de 37.12 por ciento al momento de la visita e incluyen rehabilitación del pavimento, reparación de obras de drenaje, colocación de base y carpeta asfáltica, así como señalamiento.

De acuerdo con el Gobierno estatal, las obras buscan mejorar la circulación de más de 2,100 vehículos al día y facilitar la movilidad hacia la salida a San Luis Potosí. En el municipio también se impulsa la construcción del Bulevar Migrante, que conectará con el libramiento y contempla una inversión de 43.1 millones de pesos. Al momento del comunicado, el proyecto se encontraba en proceso de licitación, con fallo previsto para el 19 de octubre.

La gobernadora también encabezó el arranque de la rehabilitación de la calle Independencia y de las obras en las calles 5 de Mayo y Constancia, como parte del programa Embelleciendo Mi Colonia, de la Secretaría del Nuevo Comienzo.

En la calle Independencia, ubicada entre Allende y Aldama, en la colonia Centro, se invertirán 3.3 millones de pesos para intervenir 150 metros, con pavimento de concreto hidráulico, banquetas y guarniciones. La obra beneficiará directamente a 144 personas de 32 familias.

Para la rehabilitación de la calle 5 de Mayo se destinarán 3.4 millones de pesos, de los cuales 3.2 millones corresponden a recursos estatales y 191 mil pesos a aportación municipal. Los trabajos beneficiarán a 106 personas de 27 familias.

En la calle Constancia, en la colonia Lindavista, se invertirán 2.3 millones de pesos, con aportaciones estatal y municipal, para beneficiar a 27 personas de siete familias.

En la gira participaron también Marisol Suárez Correa, secretaria del Campo; Rubén Urías Ruiz, presidente municipal de San Luis de la Paz; Juan Carlos Castillo Cantero, presidente municipal de San Diego de la Unión; Rosario Corona Amador, secretaria del Nuevo Comienzo, y Juan Pablo Pérez Beltrán, secretario de Obra Pública.

Libia Dennise refrendó su compromiso de recorrer las comunidades y escuchar directamente las necesidades de la población para dar seguimiento a las solicitudes y obras.