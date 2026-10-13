La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo entregó apoyos productivos a 152 mujeres rurales de Guanajuato, con una inversión de más de 1.8 millones de pesos, para impulsar sus emprendimientos, fortalecer la economía familiar y ampliar sus oportunidades de generar ingresos propios.

La entrega se realizó durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, en el Inforum de Irapuato, donde la mandataria reconoció el trabajo de las mujeres que producen alimentos, emprenden negocios y contribuyen al desarrollo de sus comunidades, además de asumir responsabilidades familiares.

Los apoyos corresponden al programa Mi Familia Productiva e incluyen molinos de nixtamal, parrillas, módulos para panificación, pizzería y tortillería, así como paquetes de animales para la producción familiar. La inversión conjunta fue de un millón 801 mil 259 pesos.

Libia Dennise impulsa la autonomía económica de las mujeres del campo

Durante el encuentro, Libia Dennise destacó que los apoyos productivos buscan reducir gastos y tiempos de trabajo, facilitar la preparación de alimentos y ofrecer herramientas para que las beneficiarias fortalezcan sus negocios y generen ingresos desde sus comunidades.

La gobernadora también señaló que su administración acompaña estos apoyos con capacitación y asesoría para que las mujeres puedan ampliar sus conocimientos, encontrar nuevos clientes y desarrollar sus proyectos productivos.

Por su parte, la secretaria del Campo, Marisol Suárez Correa, explicó que las mujeres participan en distintas actividades agrícolas y productivas, además de asumir una parte importante de las responsabilidades familiares. Indicó que programas como Mi Familia Productiva les permiten transformar sus productos y emprender sin alejarse de sus comunidades.

La presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, reconoció a las mujeres rurales como productoras, emprendedoras y líderes comunitarias, y señaló que ampliar sus oportunidades económicas contribuye al bienestar de sus familias.

Durante la conmemoración, Ernestina Serrano, productora agrícola, compartió su experiencia al continuar el proyecto familiar tras el fallecimiento de su esposo. Relató que el negocio, que comenzó con un pequeño invernadero, actualmente cuenta con 14 hectáreas de producción y genera sustento para más de 200 familias.

Eufrosina Cruz llama a las mujeres rurales a defender sus derechos

Como parte del evento, Eufrosina Cruz Mendoza, defensora de los derechos de las mujeres indígenas, impartió la conferencia Mujeres Rurales: Nuestra Voz, Nuestros Derechos, en la que habló de su experiencia como mujer zapoteca de Oaxaca y de los obstáculos que enfrentó para estudiar y participar en las decisiones de su comunidad.

Cruz Mendoza invitó a las asistentes a cuestionar las desigualdades que se han mantenido por generaciones bajo el argumento de las costumbres, defender su derecho a decidir y reconocer el valor de su trabajo. También subrayó la importancia de la educación para evitar que las niñas asuman responsabilidades propias de la vida adulta.

“Origen no es destino, decisión sí”, expresó ante las asistentes.

En este contexto, Libia Dennise reiteró que presentará una iniciativa para sancionar la cohabitación forzada en el Código Penal de Guanajuato, con el propósito de evitar que niñas y adolescentes sean obligadas a vivir en uniones que vulneren su libertad y desarrollo.

La gobernadora afirmó que su administración continuará impulsando programas, herramientas y capacitación para ampliar las oportunidades de crecimiento y autonomía económica de las mujeres del campo.

Guanajuato promueve el Mes del Testamento y apoya a Madres Buscadoras

En la emisión del programa Conectando con la Gente, Libia Dennise también invitó a la población a participar en la campaña Mes del Testamento de la Gente, que se realiza durante septiembre y octubre en coordinación con el Colegio Estatal de Notarios de Guanajuato.

La presidenta del Colegio, Pilar Fuentes Cortez, informó que el costo preferencial para realizar un testamento es de 3 mil 500 pesos. La campaña, que cuenta con 23 años de realizarse, busca promover la certeza jurídica y prevenir conflictos familiares relacionados con la herencia.

El secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, explicó que el trámite se realiza con el acompañamiento de un notario y forma parte de las acciones para prevenir problemas legales. La gobernadora agradeció la colaboración de los profesionales de la notaría para acercar este servicio a la ciudadanía.

Durante el programa también se abordó el respaldo a colectivos de Madres Buscadoras para constituirse como asociaciones civiles y formalizar sus actuaciones ante distintas instancias. Jiménez Lona informó que se ha brindado seguimiento y vinculación a 20 buscadoras independientes y colectivos.

Entre ellos se encuentra Madres Guerreras de León, cuya acta constitutiva fue entregada a su representante, Martha Cecilia Cruz Reyes, quien busca a su hijo Lucio Uriel López Cruz desde hace nueve años y fundó el colectivo hace cinco. La madre buscadora señaló que la constitución legal representa un avance para la organización.

Guanajuato prepara examen para otorgar 25 notarías públicas

Otro de los temas abordados fue el proceso para otorgar FIAT notariales. La gobernadora informó que el pasado 31 de agosto se publicó una convocatoria para concursar por 25 notarías públicas en Guanajuato.

De acuerdo con lo expuesto durante el programa, el examen teórico se realizará el 23 de octubre y el práctico el 30 de octubre. Sin embargo, solo 22 notarías registraron personas interesadas en participar; las correspondientes a Coroneo, Victoria y Xichú quedaron fuera del concurso.

Un total de 91 personas tienen derecho a presentar el examen, conforme a las resoluciones de la Dirección General de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías. El jurado estará integrado por representantes de la Secretaría de Gobierno, el Colegio Estatal de Notarios, la Universidad de Guanajuato y la Universidad De La Salle Bajío.