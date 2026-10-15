La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó acciones para fortalecer la capacitación laboral en el estado, reconocer la experiencia de las personas trabajadoras y mejorar la formación de futuros profesionales de la salud.

Durante la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Estatal de Productividad 2026, realizada en Silao, la mandataria destacó la coordinación entre el gobierno, las instituciones educativas y el sector productivo para ampliar las oportunidades de empleo y responder a las necesidades de las empresas.

No hay mejor política pública que un empleo formal y bien remunerado y eso, en esta Comisión, podemos seguir impulsando para Guanajuato. Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Libia Dennise encabeza acciones para fortalecer el talento y atención en salud (cortesía)

La Comisión Estatal de Productividad, que funciona desde 2013, cuenta con cuatro subcomisiones: Mercado Laboral, Articulación y Pertinencia, Productividad Laboral y Microcredenciales. Su objetivo es identificar las habilidades que requiere el mercado, preparar a las personas y facilitar su incorporación al trabajo.

Capacitación laboral y certificación de competencias en Guanajuato

Durante la sesión se presentaron resultados de los programas de formación y vinculación laboral correspondientes a 2025 y 2026. En el modelo de formación dual, que combina el aprendizaje en las aulas con experiencia en empresas, el ciclo 2025-2026 registra mil 276 estudiantes de educación superior, con la participación de 941 empresas y 10 instituciones educativas.

Por su parte, el programa Bécate capacitó durante 2026 a 5 mil 652 personas, de las cuales 2 mil 668 son mujeres, para facilitar su incorporación al mercado laboral o mejorar su desempeño profesional.

Entre los resultados también destacan:

72 mil 329 colocaciones laborales mediante servicios de intermediación.

13 mil 138 personas certificadas en competencias laborales, incluidas 8 mil 502 mujeres.

119 jóvenes que concluyeron un proyecto de inclusión laboral orientado al sector automotriz.

425 microcredenciales aprobadas, con la participación de 36 instituciones de educación superior.

Libia Dennise encabeza acciones para fortalecer el talento y atención en salud (cortesía)

Las microcredenciales permiten acreditar habilidades específicas mediante programas de formación de entre 10 y 50 horas. Además, se impulsan proyectos dirigidos a mujeres pespuntadoras, soldadoras y a la profesionalización del sector cuero-calzado.

Estas acciones se vinculan con Guanajuato Suma, la política económica estatal que contempla el talento, la empleabilidad y la inclusión como ejes de desarrollo.

Una parte fundamental del crecimiento de Guanajuato tiene que ver con voltear a ver otras regiones, incorporar la perspectiva de género y la propia experiencia laboral nos va haciendo expertos en determinados rubros, pero no hay como tener la formalidad de un reconocimiento, para decir, esto me avala y eso permite abrir puertas. Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Libia Dennise encabeza acciones para fortalecer el talento y atención en salud (cortesía)

CECAMED capacita a más de 6 mil estudiantes de ciencias de la salud

En otra actividad, la gobernadora Libia Dennise García encabezó la consolidación del Modelo de Práctica Médica Segura desde la Formación, denominado “Del aula a la práctica en salud”, una estrategia que busca preparar a futuros profesionales para brindar atención médica segura, responsable y humana.

La iniciativa, impulsada por la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Guanajuato (CECAMED) en colaboración con instituciones de educación superior, ha permitido capacitar durante los últimos dos años a más de 6 mil estudiantes de pregrado y posgrado de distintas áreas de la salud.

Durante el encuentro realizado en el Centro de Convenciones de Guanajuato, la gobernadora señaló que la formación médica debe integrar conocimientos científicos y técnicos, prevención de riesgos, ética profesional, comunicación clara y respeto a los derechos de pacientes y personal sanitario.

La gobernadora indicó que el sistema estatal de salud brinda servicios a 3.1 millones de guanajuatenses sin derechohabiencia. Asimismo, señaló que más del 90 por ciento de las personas usuarias califican positivamente el trato recibido en las unidades médicas estatales y reiteró la continuidad de la política de cero rechazo para pacientes provenientes de otras instituciones.

Libia Dennise encabeza acciones para fortalecer el talento y atención en salud (cortesía)

Universidades participan en la formación médica segura

La comisionada estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, Adriana Tinoco Ávila, explicó que el modelo busca convertir las experiencias de atención médica en aprendizajes para prevenir errores y conflictos, mejorar la comunicación entre pacientes y profesionales y fortalecer la seguridad del paciente desde la formación universitaria.

En representación de las instituciones educativas participantes, la directora del Departamento de Medicina y Nutrición de la Universidad de Guanajuato, Mónica del Carmen Preciado Puga, destacó que la preparación para una atención segura comienza en las aulas, los laboratorios y los espacios de práctica.

En la estrategia participan seis instituciones de educación superior:

Universidad de Guanajuato.

Universidad La Salle Bajío.

Universidad de Celaya.

Universidad Latina de México.

Universidad Quetzalcóatl de Irapuato.

Universidad Tecnológica de México (UNITEC), campus León.

La iniciativa también ha sido promovida por Guanajuato en el ámbito nacional a través del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, con el propósito de compartir experiencias y fortalecer la preparación de quienes ejercerán profesiones relacionadas con la salud.

Con estas acciones, el Gobierno de Guanajuato busca ampliar las oportunidades de empleo mediante la capacitación y certificación de competencias, al tiempo que fortalece la formación de profesionales capaces de ofrecer una atención médica segura y centrada en las personas.