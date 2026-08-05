La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, conmemoró la Semana Mundial de la Lactancia Materna, fue desde el Hospital Materno Infantil de Irapuato, donde reiteró el compromiso de su administración para fortalecer espacios dignos destinados a madres lactantes en hospitales, centros de trabajo y espacios públicos.

La mandataria destacó que la entidad cuenta con una Red Estatal de Lactancia Materna integrada por 70 clínicas de lactancia, un Banco de Leche Humana, 30 lactarios hospitalarios y 116 salas de lactancia en centros de trabajo, de las cuales 40 cuentan con certificación. Además, señaló que nueve de cada diez recién nacidos egresan de las unidades de salud con lactancia materna exclusiva.

Cuando una tiene la oportunidad de incidir y cambiar las cosas, no puede quedarse de brazos cruzados. Un lactario no es solamente una silla, una mesa y un refrigerador; debe ser un espacio con condiciones de comodidad, información, salud y resguardo para que la lactancia sea verdaderamente exitosa. Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato

Resaltó que la leche materna favorece a la nutrición, fortalece las defensas, protege la salud y contribuye al desarrollo físico y emocional de las infancias, agregó que también representa su primer vínculo afectivo y una de las intervenciones de salud pública más efectivas.

Cuando una mujer se siente acompañada por su espacio laboral, sabe que ahí respetan su maternidad y comprenden sus necesidades. Necesitamos centros de trabajo empáticos y comprometidos con este derecho. Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato

Libia Dennise impulsa lactancia materna y entrega obras en Irapuato. (cortesía)

Autoridades reconocen la lactancia materna y buenas prácticas de hospitales, así como al Banco de Leche Humana

Por su parte el subsecretario de Salud, José Felipe Carranco Escalona, recalcó que la lactancia materna funciona como el primer alimento, la primera protección y el primer vínculo entre una madre y su bebé.

La presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, señaló que el municipio cuenta con ocho espacios públicos destinados a la lactancia y reiteró que las instituciones deben evitar que las mujeres encuentren obstáculos para ejercer plenamente su maternidad.

La Gobernadora de Guanajuato reconoció también a las madres donadoras, cuyo acto solidario permite que recién nacidos en condiciones de vulnerabilidad reciban leche humana a través del banco estatal.

La lactancia es uno de los mejores regalos de amor que podemos darles a nuestras hijas e hijos. Para que sea exitosa se requiere apoyo, acompañamiento, empatía y comprensión. Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato

Durante el evento también se reconocieron las buenas prácticas de hospitales, unidades médicas y centros laborales que cuentan con espacios para apoyar la lactancia materna, así como a madres donadoras que contribuyen al funcionamiento del Banco de Leche Humana del estado.

Entregan camino rural y rehabilitación vial en Irapuato

Como parte de su gira de trabajo, Libia Dennise García Muñoz Ledo entregó el camino rural que comunica el entronque a la comunidad Lo de Sierra con Santa Rosa Temascatío, obra de 8.063 kilómetros que representó una inversión superior a 59 millones de pesos, financiada de manera conjunta entre el Gobierno del Estado y el Municipio de Irapuato. La vialidad beneficia a más de 16 mil habitantes de 14 comunidades rurales.

Libia Dennise impulsa lactancia materna y entrega obras en Irapuato. (cortesía)

Posteriormente, inauguró la rehabilitación integral de la calle Fray Juan de Zumárraga, en la colonia 8 de Junio, proyecto que implicó una inversión de 23.7 millones de pesos para mejorar la movilidad, renovar redes de agua potable y drenaje, construir infraestructura pluvial, modernizar el alumbrado público y fortalecer la seguridad vial. La obra beneficia directamente a 375 personas, además de miles de usuarios que diariamente utilizan esta vialidad.

Estamos trabajando muy fuerte en cada rincón de Guanajuato y vamos a seguir impulsando obras sociales, esas que sí se sienten en las familias y que sí cambian nuestro día a día. Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato.

Libia Dennise impulsa lactancia materna y entrega obras en Irapuato. (cortesía)

El Gobierno de Guanajuato informó que esta obra forma parte del programa Embelleciendo Mi Colonia, de la Secretaría del Nuevo Comienzo, estrategia que impulsa obras de infraestructura social para recuperar espacios públicos, mejorar los servicios básicos y elevar la calidad de vida en las colonias y comunidades, mediante la suma de esfuerzos entre el Gobierno de la Gente y los municipios.