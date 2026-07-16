Libia Dennise inaugura paneles solares en General Motors Silao y arranca canje de armas 2026.

La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, inauguró la nueva instalación de paneles solares en el Complejo de General Motors Silao, proyecto que fortalece la estrategia de sostenibilidad, eficiencia energética y desarrollo responsable de la armadora en México.

El nuevo sistema cuenta con una capacidad instalada de mil kilowatts, lo que permitirá generar alrededor de mil 960 megawatts-hora de energía limpia al año y reducir aproximadamente 870 toneladas de dióxido de carbono anuales.

Con esta infraestructura, General Motors Silao se convierte en la segunda instalación de la compañía en México que opera con energía solar, después del Centro de Distribución de Vehículos (VDC por sus siglas en inglés) ubicado en Querétaro.

Estos proyectos son una muestra clara de cómo en General Motors estamos transformando nuestras operaciones para hacerlas más eficientes y responsables en el largo plazo [...] Cada kilowatt instalado y cada tonelada de CO2 evitada fortalecen nuestra competitividad y reflejan nuestro compromiso con un futuro más sostenible para México. Paco Garza, presidente y director general de General Motors de México, Centroamérica y el Caribe

General Motors Silao genera 8 mil empleos directos en Guanajuato

La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz, sostuvo una reunión de trabajo con directivos de la empresa y recorrió distintas áreas del complejo para conocer proyectos relacionados con innovación, sostenibilidad e inclusión.

La visita permitió refrendar el compromiso del Gobierno de Guanajuato para impulsar condiciones que favorezcan la inversión, el empleo de calidad y la competitividad de la entidad.

General Motors mantiene operaciones en México desde hace más de 89 años y cuenta con cuatro complejos de manufactura en el país. En Guanajuato inició actividades en 1995 y actualmente genera alrededor de 8 mil empleos directos.

La planta de Silao produce cerca de 360 mil pickups al año, además de transmisiones y motores de última generación. Durante el recorrido, la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz, también conoció la nueva ludoteca infantil destinada a las y los colaboradores administrativos de la empresa.

Libia Dennise inaugura paneles solares en General Motors Silao y arranca canje de armas 2026. (cortesía)

Libia Dennise García Muñoz Ledo pone en marcha Campaña de Canje de Armas 2026

Además, la Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó además el arranque de la Campaña de Canje de Armas 2026 en Salamanca, estrategia orientada a disminuir los riesgos asociados a la presencia de armas de fuego en los hogares y fortalecer la seguridad de las comunidades.

Cuando la gente trae aquí un arma, no solamente reciben una compensación económica, sino también, nos están ayudando a construir la paz para Guanajuato. Van a presenciar cómo esa arma de fuego se destruye, es un proceso totalmente anónimo y confidencial. Libia Dennise García Muñoz Ledo, Gobernadora de Guanajuato

Del 15 al 17 de julio se instalará un módulo frente a la Presidencia Municipal de Salamanca, donde la ciudadanía podrá entregar armas, municiones y cargadores de manera voluntaria, anónima y sin consecuencias legales, a cambio de un incentivo económico conforme a un tabulador establecido.

Las armas recibidas serán clasificadas y destruidas en presencia de las personas que las entreguen para garantizar transparencia en el procedimiento.

Estrategia de seguridad permitió asegurar más de mil 400 armas en Guanajuato

La Campaña de Canje de Armas 2026 forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y del trabajo coordinado entre el Gobierno de Guanajuato, el Municipio de Salamanca, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Esta política pública busca prevenir accidentes domésticos, evitar que armas olvidadas o heredadas lleguen a manos de grupos delictivos y fortalecer una cultura de paz.

Las acciones se complementan con la Estrategia CONFIA, basada en inteligencia, coordinación institucional y fortalecimiento de las corporaciones de seguridad.

Como resultado del trabajo conjunto entre autoridades estatales y federales, de enero a junio de 2026 fueron aseguradas 655 armas largas, 797 armas cortas, 2 mil 084 cargadores y 34 mil 142 cartuchos, retirando de circulación miles de objetos que representaban un riesgo para la población.