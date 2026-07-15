La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, aseguró que su administración mantendrá la estrategia de coordinación institucional para fortalecer la seguridad y la procuración de justicia en la entidad.

Durante la inauguración de la Primera Sesión Ordinaria 2026 de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Región Occidente, la mandataria afirmó que el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno ha sido clave para avanzar en la construcción de la paz.

Libia Dennise destaca la coordinación como eje de la seguridad en Guanajuato

Libia Dennise señaló que en Guanajuato la seguridad se ha fortalecido mediante la colaboración entre instituciones, a través del Grupo de Inteligencia Operativa, mecanismo con el que se coordinan acciones para atender los desafíos en materia de seguridad.

La gobernadora reiteró que su administración continuará impulsando esta estrategia y sostuvo que no se escatimarán esfuerzos para proteger a las familias guanajuatenses.

Asimismo, hizo un llamado a las entidades del país para fortalecer la cooperación institucional y trabajar de manera conjunta en favor de la seguridad y la justicia.

Libia Dennise apuesta por la coordinación regional para fortalecer la seguridad. (Cortesía)

Libia Dennise impulsa acuerdos para fortalecer la procuración de justicia

Durante el encuentro, Libia Dennise destacó que la procuración de justicia requiere una visión regional que permita atender de manera más eficiente los retos que enfrentan los estados.

También señaló que espacios como la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia favorecen el intercambio de experiencias, la construcción de acuerdos y la implementación de mejores prácticas para fortalecer las instituciones encargadas de investigar los delitos y atender a las víctimas.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, explicó que el objetivo de la reunión es reforzar la coordinación entre las fiscalías de la región, compartir estrategias y avanzar en acciones conjuntas para mejorar la investigación de los delitos.

Libia Dennise apuesta por la coordinación regional para fortalecer la seguridad. (Cortesía)

La agenda de trabajo contempla temas como el combate a la delincuencia organizada, la coordinación entre la Federación y los estados, la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, la recuperación patrimonial y la actualización del Protocolo Homologado de Investigación en materia de desaparición de personas.

La Región Occidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia está integrada por Guanajuato, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro, cuyos representantes participaron en esta primera sesión ordinaria de 2026 para fortalecer la colaboración en materia de seguridad y justicia.