La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García, anunció cambios para Tocando Corazones, con el objetivo de ampliar las oportunidades para las organizaciones civiles e impulsar sus causas sociales.

Durante el programa Conectado con la gente, la gobernadora reconoció el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil para atender las necesidades de las comunidades, especialmente aquellas a las que el gobierno no siempre puede llegar por sí solo.

Hay que reconocer que la sociedad civil organizada tiene causas que atiende de manera natural y es maravilloso ver cómo la gente ayuda a la gente. Libia Denisse García, gobernadora de Guanajuato

A través del programa Tocando Corazones estas organizaciones y grupos organizados pueden acceder a financiamiento, capacitación y acompañamiento para fortalecer sus proyectos y ampliar los beneficios que ofrecen a las familias guanajuatenses.

La gobernadora Libia Denisse destacó que los apoyos pueden destinarse a causas como la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, prevención de adicciones, salud mental, educación, alimentación y otras necesidades de las comunidades.

Gobierno de Guanajuato anuncia cambios en Tocando Corazones 2027 (cortesía)

Tocando Corazones busca fortalecer la transparencia de los apoyos

La secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador, explicó que el programa mantiene un proceso público y transparente, desde el registro de los proyectos hasta la comprobación de los recursos entregados.

Mediante la plataforma de Tocando Corazones, la ciudadanía puede consultar qué organizaciones solicitaron apoyo, los montos requeridos, los dictámenes que justifican la aprobación o el rechazo de cada propuesta y los avances en el ejercicio del presupuesto. Este mecanismo permite dar seguimiento a la transparencia en recursos públicos destinados a proyectos sociales.

Por su parte, la integrante del Grupo Especializado de Evaluación, Katya Morales Prado, destacó la participación ciudadana en la valoración técnica de las propuestas. Explicó que entre 60 y 80 especialistas colaboran voluntariamente para evaluar las necesidades que atiende cada proyecto, su viabilidad y su impacto social.

Posteriormente, las propuestas pasan por subcomités integrados por representantes de la sociedad civil, el sector empresarial y el Gobierno, antes de llegar al Comité de Selección, que toma la decisión final sobre los apoyos.

El presupuesto Tocando Corazones 2026 asciende a 705.3 millones de pesos, cantidad que incluye las dos convocatorias, los gastos operativos y las capacitaciones.

En la primera convocatoria se aprobaron 73 proyectos por 152.8 millones de pesos. De ellos, 26 organizaciones recibieron apoyo por primera vez.

La segunda convocatoria, cuyo periodo de recepción ya concluyó, cuenta con una bolsa de 536.8 millones de pesos. En esta etapa se registraron 203 proyectos que solicitaron, en conjunto, 680 millones de pesos.

Los resultados Tocando Corazones 2026 se darán a conocer el próximo 20 de noviembre en la plataforma del programa.

Tocando Corazones 2027 tendrá nuevas oportunidades para organizaciones civiles

La gobernadora informó que su administración prepara modificaciones para la próxima convocatoria Tocando Corazones, después de escuchar las propuestas de casi 200 organizaciones.

Uno de los principales cambios será permitir que todos los proyectos se reciban durante el plazo establecido, sin cerrar anticipadamente la plataforma cuando se alcance el monto disponible.

También se buscará dar mayor peso al impacto social de cada propuesta, al número de personas beneficiadas y a la capacidad de las organizaciones para desarrollar sus proyectos, en lugar de considerar únicamente sus años de antigüedad.

La gobernadora, Libia Dennise García Muñoz recordó que las organizaciones que no obtengan financiamiento podrán presentar nuevamente sus proyectos en futuras convocatorias. Además, señaló que no es indispensable contar con una asociación civil formalmente constituida para comenzar a participar, pues el programa contempla apoyos para que los grupos organizados puedan dar ese paso.

Estas medidas buscan ampliar los apoyos a asociaciones civiles y fortalecer los proyectos sociales en Guanajuato, con la participación de más grupos que trabajan para atender necesidades comunitarias.

Gobierno de Guanajuato anuncia cambios en Tocando Corazones 2027 (cortesía)

Centro Kaleo, ejemplo de los proyectos apoyados

El Centro de Desarrollo Integral Kaleo A.C., ubicado en Dolores Hidalgo, es uno de los ejemplos presentados sobre el alcance del programa. Su director, Luis Alberto Torres García Travesi, relató que la organización comenzó en 2022 con la atención de aproximadamente 12 niños y actualmente cuenta con una lista de 110 beneficiarios.

Con el respaldo de Tocando Corazones, el centro fortaleció su equipo de trabajo y amplió los servicios de apoyo escolar, alimentación y acompañamiento emocional, que también benefician a madres trabajadoras.

La gobernadora invitó a las personas y grupos que tienen una causa social a acercarse a la Secretaría del Nuevo Comienzo para conocer los requisitos y las oportunidades disponibles.

Si ustedes tienen alguna causa social, pues acérquense con nosotros para poder apoyarles y que puedan ir dándole forma, quizás a su proyecto, o impulsando su proyecto a través de este gran programa. Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato

Con Tocando Corazones 2027, el Gobierno de Guanajuato busca ampliar las oportunidades de participación de las organizaciones civiles y fortalecer los proyectos que contribuyen al bienestar de las familias guanajuatenses.