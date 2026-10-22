Leticia Ramírez Amaya informó que 42.8 millones de mexicanas y mexicanos ya reciben los Programas para el Bienestar y, al término de 2026, se habrán invertido más de un billón de pesos en programas sociales.

Durante durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados destacó que el compromiso del Gobierno Federal es garantizar el bienestar de las personas y que todos cuenten con condiciones reales para ejercer sus derechos, dando prioridad a personas vulnerables, destacando que 13.4 millones de personas salieron de la pobreza en seis años.

Los Programas de Bienestar son una política integral del Gobierno de México que abarca todas las etapas de la vida y concibe a las mexicanas y mexicanos como sujetos de derechos. Leticia Ramírez, secretaria de Bienestar

Leticia Ramírez Amaya, comparece ante la Cámara de Diputados (cortesía )

14 millones de adultos mayores son beneficiados con Pensiones de Bienestar

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez precisó que actualmente casi 14 millones de adultos mayores reciben las Pensiones de Bienestar, un derecho universal a partir de los 65 años, lo que representa una inversión anual cercana a 527 mil millones de pesos.

Además, indicó que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum se creó la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años, en donde 2.9 millones de mexicanas reciben esta pensión y su inversión consta de 57 millones de pesos.

Apuntó que 1.8 millones de mexicanos reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad con un presupuesto de más de 36 mil millones de pesos; asimismo, a través del Programa de Apoyo para la Rehabilitación e Inclusión de Niñas y Niños con Discapacidad, se benefician 28 mil niñas y niños en 20 estados donde se han brindado 6.3 millones de terapias gratuitas.

Leticia Ramírez Amaya, comparece ante la Cámara de Diputados (cortesía )

Salud Casa por Casa, Sembrando Vida y apoyos sociales

Entre los programas presentados durante la comparecencia se encuentra Salud Casa por Casa, que, según la secretaria, cuenta con cerca de 20 mil profesionales de la salud que han realizado 27 millones de visitas médicas domiciliarias gratuitas para prevenir y detectar enfermedades.

También destacó el programa La Clínica es Nuestra, implementado por las secretarías de Salud y Bienestar, mediante el cual las comunidades administran recursos destinados a mejorar la infraestructura de las clínicas.

En cuanto al Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, informó que cuenta con 195 mil beneficiarias con hijas e hijos de cero a antes de cuatro años, así como de cero a seis años en comunidades indígenas.

Por su parte, Sembrando Vida beneficia a 423 mil sembradoras y sembradores en mil 113 municipios de 24 estados, donde se han sembrado más de un millón de hectáreas.

Añadió que en cumplimiento al compromiso con la presidenta Claudia Sheinbaum se destina el 10 por ciento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a las comunidades indígenas y afromexicanas.

En 2026 cerca de 20 mil pueblos han sido beneficiados con una inversión de 13 mil 500 millones de pesos que se invierten en obras de infraestructura social: agua potable; alcantarillado y drenaje; urbanización; electrificación, infraestructura educativa; infraestructura de salud; mejoramiento de vivienda; y a partir de este año, maquinaria.

Leticia Ramírez Amaya, comparece ante la Cámara de Diputados (cortesía )

Secretaria de Bienestar entregó presupuesto para atender emergencias y a Centros para migrantes

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez aseguró que en 2025, por afectaciones de fenómenos naturales se censó a 320 mil personas tras el paso del huracán Erick y las tormentas Priscilla y Raymond en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit.

En octubre de 2025 se invirtieron 15 mil 700 millones de pesos en apoyos para limpieza, rehabilitación y recuperación de viviendas, comercios y cultivos en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez declaró que su secretaria es responsable de los Centros Integradores para el Migrante en las ciudades de Tijuana, Juárez y Matamoros donde se han atendido a cerca de 5 mil personas con una inversión mayor a 384 millones de pesos de enero a julio de 2026.