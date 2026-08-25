Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Bienestar de México ha presentado este martes 25 de agosto desde la mañanera el avance de consultas de “Salud Casa por Casa”, el programa de prevención más importante.
Pues “Salud Casa por Casa” que es el importante programa para la atención a adultos mayores que hasta la fecha ya suma 24.8 millones de consultas, precisó Leticia Ramírez, con un desglose de:
- Primera visita: 12 millones 270 mil 610.
- Segunda visita: siete millones 747 mil 811.
- Tercera visita: cuatro millones 807, mil 21.
Así como durante el protocolo de atención del programa “Salud Casa por Casa” se realizó:
- Identificación del paciente y revisión de documentos
- Realización del expediente clínico electrónico
- Valoración integral, detección, promoción y prevención
- Clasificación de riesgos y necesidad de referencia
“Salud Casa por Casa” ha atendido más de 44 mil urgencias: Leticia Ramírez
En más detalles de “Salud Casa por Casa”, Leticia Ramírez precisó que han atendido 44 mil 495 urgencias a través del Centro de Atención Telefónica de Salud para el Bienestar (CASBI) que forma parte del programa.
Urgencias que son atendidas por 100 médicas y médicos al servicio; que al detectar la premura activan, coordinan y dan seguimiento a los pacientes que reciben la atención en las unidades de salud hasta su recuperación.
Además de que se han canalizado 818 mil 869 pacientes identificados con sospecha y/o descontrol de hipertensión arterial y/o diabetes mellitus en el IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex.