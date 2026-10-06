La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que el programa Salud Casa por Casa ha ofrecido más de 27 millones de consultas médicas domiciliarias y gratuitas a adultos mayores y personas con discapacidad.

Durante la mañanera del 6 de octubre de 2026, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria señaló que el programa ha visitado a 10.2 millones de personas como parte de sus acciones de prevención y seguimiento médico.

Salud Casa por Casa, el programa de prevención de la salud más grande del mundo, que se realiza en las entidades federativas de México y que expresa en forma clara el Humanismo Mexicano: es un Gobierno que no espera a que la gente llegue, sino que sale a su encuentro y toca la puerta de su hogar para acompañarlos. Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar

Salud Casa por Casa supera 27 millones de consultas médicas domiciliarias (cortesía. )

Salud Casa por Casa da seguimiento a pacientes

De las más de 27 millones de consultas realizadas, más de 12 millones corresponden a primeras visitas de profesionales de la salud, además, 8.3 millones de personas ya recibieron una segunda visita y casi 6 millones cuentan con una tercera, de acuerdo con la información presentada por la Secretaría de Bienestar.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, destacó que estas acciones buscan brindar acompañamiento, seguimiento y prevención, así como acercar los servicios de salud a los hogares.

Salud Casa por Casa supera 27 millones de consultas médicas domiciliarias (cortesía. )

Por su parte, el subsecretario de Bienestar, Jesús Valencia Guzmán, explicó que el programa contempla cuatro escenarios de atención.

El primero corresponde a personas sanas, a quienes se brinda promoción y prevención de la salud. El segundo contempla a quienes tienen algún padecimiento controlado y reciben revisión, verificación de medicamentos y seguimiento.

El tercer escenario corresponde a personas en condición de postración, quienes son visitadas cada dos meses. El cuarto contempla a quienes presentan sospecha de alguna enfermedad crónico-degenerativa o tienen padecimientos descontrolados sin conocer su condición, por lo que son canalizados a instituciones de salud.

El subsecretario de Bienestar, informó que 568 mil 882 pacientes con hipertensión arterial han sido enviados al IMSS por ser derechohabientes de esa institución; 117 mil 733 al IMSS Bienestar; 161 mil 887 al ISSSTE y 5 mil 682 a Pemex.

Salud Casa por Casa supera 27 millones de consultas médicas domiciliarias (cortesía. )

En el caso de las personas con diabetes mellitus, 147 mil 661 han sido canalizadas al IMSS; 37 mil 304 al IMSS Bienestar; 40 mil 559 al ISSSTE y 567 a Pemex.

Las personas canalizadas reciben atención en las instituciones correspondientes y posteriormente se notifica al programa Salud Casa por Casa, con el objetivo de que el personal de salud dé seguimiento a su evolución mediante visitas domiciliarias.