León, Guanajuato, será sede de la Cuarta Asamblea de la Red de Ciudades Deporte y Desarrollo en América Latina (D+D), que se llevará a cabo del 10 al 13 de septiembre de 2026, consolidando a la ciudad como un referente internacional en políticas públicas deportivas.

Este encuentro posiciona a León como un punto clave para el intercambio de experiencias, estrategias y buenas prácticas en materia de cultura física y desarrollo social.

León será sede internacional en el marco de sus 450 años

La designación de León se realizó durante la reunión del Comité Ejecutivo de la Red, y el evento contará con la participación de representantes de más de 40 ciudades de 11 países, así como de siete organismos internacionales.

Entre los países integrantes destacan Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Brasil, Uruguay, Perú y México.

Además, participan organismos como la UNESCO, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CGLU, la GIZ, MERCOCIUDADES, ACES América y Europa y la Fundación Pro Mujer y Deporte (FUMUDE).

La realización de esta Asamblea coincide con un momento emblemático para la ciudad, en el marco de los 450 años de su fundación, así como con eventos deportivos de talla internacional como la Copa Panamericana de Voleibol Senior Femenil (del 9 al 19 de septiembre) y el Maratón León 450 (20 de septiembre), fortaleciendo su vocación como destino de turismo deportivo.

Actualmente, León preside la Red de Ciudades D+D, tras haber sido ratificada en 2025 durante la Tercera Asamblea General, consolidando su liderazgo en la promoción del deporte como herramienta de bienestar social, cohesión comunitaria y desarrollo urbano sostenible.

León reunirá a 40 ciudades en Asamblea de Deporte y Desarrollo en septiembre. (Cortesía)

León consolida liderazgo: Red de Ciudades D+D fortalece políticas deportivas

Desde su creación en 2023, la Red ha crecido de 12 ciudades en ocho países a más de 40 ciudades, reflejando el compromiso de los gobiernos locales por impulsar políticas públicas enfocadas en la activación física y el bienestar.

En la pasada Asamblea, realizada en Chihuahua, participaron ciudades mexicanas como Puebla, Zapopan, Guadalajara, Ensenada y Monterrey, además de representantes de Baja California, Jalisco y Querétaro, junto con el municipio anfitrión.

A nivel internacional, asistieron delegaciones de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Costa Rica, así como organismos como la UNESCO, ACES América, el Comité Olímpico Mexicano y el Comité Paralímpico Mexicano.

Para esta cuarta edición, se prevé una amplia participación internacional, con el objetivo de seguir impulsando el deporte como eje transversal del desarrollo social, el fortalecimiento institucional y la construcción de comunidades más saludables.

Con ello, León refrenda su compromiso con el impulso del “Deporte para Todos” y consolida su liderazgo en América Latina como una ciudad que promueve el desarrollo a través de la actividad física.