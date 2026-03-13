La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, presentó el programa Vive León 450, una agenda de actividades culturales, deportivas y recreativas que se realizará durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua para promover el turismo y fortalecer la convivencia familiar en la ciudad.

Del 27 de marzo al 12 de abril, distintos espacios públicos del municipio se convertirán en escenarios para eventos dirigidos a toda la familia, con espectáculos, talleres, actividades deportivas y experiencias culturales pensadas tanto para habitantes como para turistas.

“Queremos que tengan opciones de donde disfrutar, donde estar alegres, donde pasarlo en familia en esta ciudad, sin necesidad de tener que salir de León, y al contrario, que vengan de otras ciudades a esta bonita ciudad de León. Que ustedes sepan que hay una logística especial para albergar a nuestros visitantes, que puedan tener una experiencia fantástica y que nuestra gente de León pueda tenerla en diferentes puntos de la ciudad” Ale Gutiérrez, alcaldesa de León

León presenta programa Vive León 450 para Semana Santa

Uno de los principales encuentros será en el Centro Histórico de León, donde se realizarán varias actividades. En la Plaza Principal de León se instalará el Corral del Conejo de Pascua, donde se contará con talleres infantiles, pintacaritas, elaboración de piñatas y áreas para fotografías del 1 al 5 de abril en un horario de 11:30 a 19:00 horas.

Por otra parte, en la Plaza Expiatorio se contará con una cancha de fútbol para actividades recreativas y una rueda de la fortuna gratuita que operará durante varios días como uno de los principales atractivos del programa.

“Esperamos tener más de 30 mil visitantes en estas activaciones; vengan en familia, traigan a sus niños, todo el contenido es completamente gratuito. Estamos listos para recibirlos, nuestra ciudad se viste de fiesta” María Fernanda Rodríguez González, secretaria para la Reactivación Económica de León

Mientras que en el Arco de la Calzada se llevará a cabo la Feria de la Nieve, evento que reunirá a 37 productores de nivel artesanal, 72 artesanos y emprendedores, además de alrededor de 60 espectáculos de música, baile y lucha libre.

Vive León 450 se llevará a cabo del 27 de marzo al 12 de abril (cortesía)

León impulsa turismo en Semana Santa

El programa contempla diversas actividades culturales, entre ellas conciertos, exposiciones y recorridos por espacios emblemáticos de la ciudad, como el Museo de las Identidades Leonesas.

Por su parte, la Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León organizará torneos de béisbol, partidos de leyendas y dinámicas recreativas para las familias. De igual manera, habrá actividades en el Centro de Ciencias Explora, el Zoo León, el Parque Metropolitano de León y el Parque Cárcamos, donde se realizarán talleres, espectáculos, actividades y experiencias integrales para toda la familia.

Vive León 450 se llevará a cabo del 27 de marzo al 12 de abril (cortesía)

Además, como parte de las tradiciones de la temporada, se realizarán representaciones religiosas en diversas colonias, así como los tradicionales viacrucis y la Procesión del Silencio, una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad.

“A disfrutar esta ciudad tan linda, pero sobre todo con muchas actividades para todos los gustos, para los niños, adolescentes, adultos mayores, con diversión, con alegría, pero también con toda nuestra tradición y la parte religiosa que motiva a la Semana Santa y la de Pascua; aquí van a poder encontrar todo, a disfrutar León y a vivir la pasión” Ale Gutiérrez, alcaldesa de León

Las autoridades municipales informaron que los detalles completos de horarios y actividades estarán disponibles a través de la aplicación Viva León, donde los visitantes podrán consultar la cartelera del programa.