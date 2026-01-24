La presidenta municipal Ale Gutiérrez reconoció la labor histórica del sector empresarial de León y destacó su papel clave en el desarrollo económico e industrial de la ciudad, durante el Foro Industrial del Bajío 2026, organizado por la Concamin Nacional.

León se ha consolidado como una ciudad competitiva, dinámica y atractiva para la inversión, resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el sector privado.

Actualmente, el municipio registra más de 91 mil 200 unidades económicas, lo que lo posiciona como la quinta economía del país y el tercer municipio más importante de México en materia económica.

Ale Gutiérrez destaca trabajo colaborativo con el sector privado

Ale Gutiérrez subrayó que el crecimiento de León es producto de un esfuerzo conjunto y reconoció a las generaciones de empresarios que han impulsado el desarrollo económico de la ciudad.

Destacó que, gracias al trabajo colaborativo con el sector privado y al respaldo a los emprendedores locales, León ha logrado atraer más de mil 900 millones de dólares en inversión, fortaleciendo su dinamismo económico.

Tenemos que seguir trabajando juntos, generando oportunidades, generando riqueza. Saben que cuentan con nosotros para poder facilitar, porque lo que queremos es ayudar y coadyuvar para que las inversiones sigan llegando, pero también apoyar a todos nuestros empresarios locales que, con mucho sacrificio, con gran identidad y una profunda raíz en León, han impulsado a esta gran ciudad que no por nada es la quinta economía de todo el país. Ale Gutiérrez

Por su parte, Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Concamin, aseguró que León es un municipio que promueve el crecimiento y la inversión, al destacar que siempre existen opciones para fortalecer el desarrollo económico.

Señaló que la captación de casi dos mil millones de dólares en inversión refleja que León es un motor económico en constante crecimiento.

En tanto, Claudia Cristina Villaseñor, secretaria de Economía del estado de Guanajuato, informó que durante 2025 la entidad alcanzó un 42.5% en atracción de inversión extranjera, cifra que se busca incrementar en 2026 con el respaldo estratégico del municipio.

Este año nuestra meta es ambiciosa. Queremos llegar entre el 60% y el 70% de atracción de inversión extranjera. ¿Por qué? Porque es el momento de seguir consolidando la certeza jurídica y el Estado de derecho que tiene Guanajuato. Claudia Cristina Villaseñor

Con una visión de colaboración y crecimiento compartido, León continúa fortaleciendo su liderazgo económico, consolidándose como un polo de inversión, innovación y desarrollo, que impulsa oportunidades para las empresas y mejora la economía de las familias leonesas.