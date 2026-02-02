En el marco del 450 aniversario de la ciudad de León, el municipio conmemora su fundación como una de las entidades más emblemáticas del país, forjada a partir del trabajo, la resiliencia y el carácter de su gente.

Durante los festejos oficiales, la presidenta municipal Ale Gutiérrez subrayó que la historia de León ha sido escrita por generaciones de mujeres y hombres que han superado adversidades como pandemias, inundaciones y crisis económicas, dejando huella no solo en el municipio, sino en Guanajuato y en todo México.

“Muchos hombres y mujeres durante muchas décadas han hecho que tengamos ese coraje, esa fuerza, para salir adelante, ellos han sido ejemplo de que ni las pandemias, ni las inundaciones, ni los retos nos han detenido. La gente de León son actores de la historia y han marcado no solamente a esta ciudad, también al estado y a toda la nación y de eso nos tenemos que sentir orgullosos” Ale Gutiérrez, alcaldesa de León

Ale Gutiérrez destaca la importancia de León

La alcaldesa destacó que los 450 años de León se celebran con una visión de futuro, a través de obras y proyectos que impactan directamente en la calidad de vida de las familias. Entre las acciones más relevantes se encuentran el Edificio de Seguridad Sur 450, el Edificio de Grupos Especializados León 450, el Hospital de Mascotas 450, el Centro DIF del Carmen; así como obras viales estratégicas en la zona de la Antorcha para mejorar la movilidad.

León celebra 450 años como una ciudad forjada por el trabajo, la resiliencia y el orgullo de su gente (Cortesía)

Por otra parte, se detalló que León contará con un billete conmemorativo de la Lotería Nacional, además de playeras alusivas al aniversario en colaboración con equipos representativos como el Club León, Bravas y Abejas, reforzando el sentido de identidad local.

Durante el 2026, León será sede de eventos de gran escala como:

La Carrera de los Barrios

El Maratón León 450

Actividades relacionadas al Mundial 2026, incluyendo un fan fest

Mientras en el ámbito cultural, León tendrá un papel central con la Feria Nacional del Libro, que incluirá el Pabellón 450, el evento Alas para Volar, la presentación del libro infantil Soy de León y la participación de más de 15 editoriales.

“Siempre hemos dicho que aquí en León ponemos a la persona en el centro de todas las decisiones y por eso, estaremos apostando a que cada acción sume a formar mejores cuidados, ese es el ADN de León” Ale Gutiérrez, alcaldesa de León

Por su parte, el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, resaltó que el lema histórico “El trabajo todo lo vence” sigue vigente y define el espíritu de más de un millón y medio de habitantes.

“Celebramos de todo corazón a una ciudad que supera el éxito y la prueba de los siglos, festejamos la historia y el presente de León que se construye todos los días en la vida, triunfos y luchas cotidianas de más de un millón y medio de personas, mujeres y hombres invencibles. León es grande y referente para Guanajuato y todo el país, una ciudad dinámica y moderna, pero vinculada a su origen” Jorge Jiménez, secretario de Gobierno de Guanajuato

La conmemoración incluyó un video mapping en el Arco de la Calzada y un concierto-recital en el Templo Expiatorio, actos que conectaron pasado, presente y futuro, reafirmando que León es una ciudad grande por su historia y, sobre todo, por su gente.