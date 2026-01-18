León, Guanajuato, refrenda su liderazgo en la industria de reuniones al ser elegida como sede del XVI Congreso Nacional de MPI Capítulo México, uno de los encuentros más relevantes del sector a nivel nacional e internacional.

El evento Meeting Professionals International es la asociación de profesionales de la industria de reuniones y eventos más grande del mundo, se llevará a cabo del 15 al 17 de julio de 2026 en Poliforum León, uno de los recintos más grandes y modernos del país para encuentros de gran impacto.

León consolida su liderazgo en la industria de reuniones

El anuncio se realizó durante la Toma de Protesta de la nueva Mesa Directiva de MPI Capítulo México, que será presidida por Hugo Rosas. En este marco, Karla Aguilera Hernández, directora de Fortalecimiento y Consolidación de Turismo de Reuniones de la Dirección de Hospitalidad y Turismo de León, destacó las fortalezas de la ciudad como sede de eventos de alto nivel.

Señaló que León es una de las ciudades con mayor índice de desarrollo en los últimos 20 años, cuenta con infraestructura de vanguardia y la capacidad para albergar congresos, convenciones, exposiciones y eventos simultáneos, lo que la posiciona como un referente nacional en el sector.

Karla Aguilera Hernández subrayó que la experiencia del destino garantiza encuentros memorables y exitosos, respaldados por una amplia oferta turística y una agenda anual de eventos de talla mundial, entre los que destacan:

Feria Estatal de León, la más grande de América Latina

World Rally Championship, una de las competencias más esperadas del automovilismo mundial

Festival Internacional del Globo, uno de los más importantes a nivel global

Conectividad e infraestructura impulsan el éxito de León

La funcionaria destacó que la ubicación estratégica de León, en el centro del país, lo convierte en uno de los destinos con mejor conectividad terrestre y aérea, con hasta 252 vuelos semanales, lo que facilita la conexión con las principales ciudades de México y del mundo.

Además, León cuenta con más de 9 mil cuartos de hotel, de los cuales 3 mil 500 se localizan en las cercanías de Distrito León MX, así como más de 680 establecimientos gastronómicos, que van desde cocina de autor hasta antojitos típicos, permitiendo combinar los viajes de negocios con experiencias turísticas.

Disfruten León, recorran su historia, tradición y cultura en cada rincón. Serán recibidos con los brazos abiertos y estamos seguros de que pasarán grandes días durante el XVI Congreso Nacional MPI Capítulo México. Karla Aguilera Hernández

Por su parte, Connie Vallejo Cortés, directora de Atracción de Eventos y Cinematografía de la Secretaría de Turismo e Identidad de Guanajuato, dio la bienvenida a los líderes de la industria de reuniones, no solo a León, sino también a los municipios cercanos, que ofrecen una amplia variedad de atractivos turísticos, históricos y culturales.

Al asumir la presidencia de MPI Capítulo México, Hugo Rosas presentó su plan de trabajo, el cual tendrá un enfoque especial en la capacitación y profesionalización de los socios, e informó que el Congreso Nacional contará con un nuevo concepto denominado “Enfoque”.

Finalmente, agradeció a las autoridades estatales y municipales por las facilidades otorgadas para hacer de este encuentro un referente de la industria de reuniones a nivel nacional e internacional.

En el evento también estuvieron presentes Alejandro Gutiérrez de Velasco, director general de Poliforum León, y Ricardo Manzanares, presidente de MPI Capítulo Bajío.