Durante una rueda de prensa de APIMEX, la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, dio a conocer que León se prepara para recibir a más de 8 mil visitantes en la 66° edición de ANPIC, el evento más grande de proveeduría en América Latina.

La alcaldesa destacó que estos eventos fortalecen la identidad y competitividad del municipio, impulsando la colaboración entre sectores empresariales.

ANPIC 2025 fortalece la innovación y genera oportunidades

Este año, la ANPIC reunirá a más de 900 expositores con 280 marcas nacionales e internacionales, además, ofrecerá conferencias, talleres, paneles y espacios de networking para profesionales.

Fernando Padilla Padilla, presidente de APIMEX, destacó la importancia del ecosistema empresarial compuesto por micro, pequeñas y grandes empresas.

Por su parte, Marco Antonio Morales, director general de Estrategia Económica y Comunicación del Gobierno de Guanajuato, reconoció las políticas públicas de apoyo a emprendedores y resaltó los beneficios de ANPIC para la reactivación económica y la promoción de oportunidades de negocio.

¿Cuándo será el ANPIC 2025?

Bajo el lema “Inspiración en cada elemento, innovación en cada detalle”, el ANPIC 2025 se llevará a cabo del 22 al 25 de octubre en el Poliforum, León.

Entre los aspectos más destacados de esta edición se encuentran:

Pabellón One Stops Shops, el cual es un espacio para conectar con proveedores certificados y servicios de maquila

Laboratorio de Moda APIMEX, el cual se dedicará a inspirar nuevos talentos y tropicalizar tendencias

Asimismo, se dio a conocer que el año pasado se alcanzó una venta de 194 millones de pesos, por lo que en esta edición se busca superar esta cifra.

El ANPIC 66 no solo reafirma a León como un referente en innovación y tendencias, sino que también fortalece la competitividad de la industria mexicana de calzado, cuero y marroquinería, promoviendo la inversión nacional e internacional y posicionando a la ciudad como un hub estratégico para el comercio y la moda.

Si no te quieres perder de la 66° edición de ANPIC 2025, puedes registrarte en línea totalmente gratis, a través de, anpic.com.