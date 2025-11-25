Alejandra Gutiérrez Campo, presidenta municipal de León, presentó en la capital del país el programa “Viva León”, una estrategia integral que impulsa a la ciudad como uno de los destinos turísticos, culturales y deportivos más fuertes de México.

“Eso es lo que sentimos todos los días, sentimos orgullo, emoción por nuestra gran ciudad, una ciudad viva, vibrante, que tiene muchísimas raíces que nos han dado identidad, que nos han dado fuerza, y esas raíces que nos hacen ser lo que hoy somos” Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León

León se convierte en líder turístico y tecnológico

La alcaldesa destacó que en el 2025 la ciudad recibió casi 6 millones de visitantes, generando más de 9 mil 600 millones de pesos en derrama económica, cifra que podría superar los 13 mil 500 millones de pesos al cierre del año.

Asimismo, se detalló que León cuenta con 194 vuelos semanales, entre ellos 78 internacionales, 175 hoteles y 9 mil 453 habitaciones.

Durante 2025, León encabezó la llegada de turistas y excursionistas en todo el estado, impulsado por la realización de 120 eventos con saldo blanco, gracias a la estrategia de seguridad municipal.

Por su parte, María Fernanda Rodríguez, secretaria para la Reactivación Económica, resaltó la ubicación estratégica de la ciudad, señalando que León está conectado por carretera con el 60% de la población del país a menos de cuatro horas.

Además, el municipio presentó la nueva app “Viva León”, una herramienta que ofrece rutas, hoteles, atracciones, gastronomía, mapas interactivos y recomendaciones personalizadas para visitantes y habitantes.

León se convierte en la capital del deporte

Con más de 140 eventos deportivos este año, León refuerza su liderazgo deportivo. Para 2026 ya se anticipan competencias como la Copa Panamericana de Voleibol Femenil y los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos.

La Feria de León 2025 recibió 6.75 millones de asistentes y generó más de 9 mil millones de pesos en derrama, con el 85% de sus atracciones gratuitas y 120 conciertos sin costo, alcanzando un 94% de satisfacción.

Además, se presentó la Villa Navideña: Navidad en los Tres Reinos, con pista de hielo y rampa gratuita para niñas y niños.

De cara al 450 aniversario de la ciudad, se anunció el Proyecto León 450, una celebración que iniciará en enero de 2026 con agenda histórica, participación ciudadana y eventos culturales que destacarán el pasado, presente y futuro de la ciudad.