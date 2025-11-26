Ale Gutiérrez, presidenta municipal de León, presentó la Feria Estatal de León 2026, que se realizará del 9 de enero al 4 de febrero. Destacó que será una edición histórica, pues celebra los 450 años de la fundación de León y la 150 edición del evento.

A su vez, Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato, destacó que esta edición apuesta por ser una feria incluyente y cercana, diseñada para que todas las familias puedan disfrutarla.

Disney llega a la Feria de León con un show nunca antes visto

La edición 150 contará con el espectáculo Disney Celebra donde nacen los sueños, un show inédito en México donde las familias podrán convivir con personajes como La Sirenita, Mickey Mouse, Stitch y El Rey León.

Vamos a tener un espectáculo en esta Feria que no se ha celebrado ni en México ni en Latinoamérica, una probadita de lo que es Disney estará en nuestra feria y lo más padre es que será para todos, queremos que vivan la alegría, la fantasía, porque Disney celebran donde nacen los sueños. Ale Gutiérrez

La Feria de León será un punto de encuentro familiar con actividades para todas las edades, entre ellas:

Pabellón Gastronómico, con platillos tradicionales como huaraches, tamales, gorditas tarascas y pan de soya.

Zona comercial, donde se ofrecerán productos elaborados en Guanajuato.

Expo Ganadera, con la participación de productores y ganaderos de diversos municipios.

Presentan la Feria de León 450: tradición, historia y el primer show de Disney en México. (Cortesía )

Mientras tanto, en el Foro Mazda se contará con la presentación de 14 conciertos de artistas nacionales e internacionales como:

Foo Fighters

Tiësto

Zoé

Los Ángeles Azules

La Arrolladora

Paty Cantú

DLD

Moenia

Además, entre los espectáculos más esperados regresa Illusion On Ice – KUANTUM, un show de patinaje artístico de nivel internacional. Asimismo, el Circo Roberts celebrará 43 años con su presentación “Souvenir by Roberts”.

Por su parte, el presidente del Patronato de la Feria, Héctor Rodríguez Velázquez, resaltó que esta no será una edición más, sino un homenaje a la visión de futuro de León.