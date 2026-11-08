León desarrolla un proyecto de infraestructura hídrica basado en procesos de ultrafiltración y nanofiltración, con una inversión superior a mil 275 millones de pesos. El sistema permitirá aprovechar agua regenerada, fortalecer el abastecimiento público y reducir la extracción de los mantos acuíferos.

La iniciativa, desarrollada por el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), beneficiará en una primera etapa a 106 colonias de la zona norte. De acuerdo con el proyecto, la capacidad inicial será de 40 litros por segundo, con la posibilidad de alcanzar hasta 400 litros por segundo conforme avance su implementación.

SAPAL utilizará nanofiltración para aprovechar agua regenerada en León

Enrique de Haro Maldonado, director general de SAPAL, explicó que el sistema reproduce de manera acelerada los procesos naturales de filtración mediante tecnología que permite retirar contaminantes del agua residual antes de su aprovechamiento.

El proyecto integra la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipal, la planta de Las Joyas y una planta potabilizadora. El agua recibirá un tratamiento avanzado, será conducida a la presa El Palote y posteriormente pasará por un proceso de potabilización para incorporarse al abastecimiento público.

De Haro Maldonado señaló que la nueva fuente de suministro busca ofrecer una alternativa para los habitantes de León y disminuir la dependencia de la extracción de agua subterránea.

León invertirá más de mil 275 millones de pesos en infraestructura hídrica (Cortesía )

Proyecto hídrico de León busca reducir la extracción de hasta 20 pozos

La incorporación de agua regenerada al sistema permitiría reducir la extracción de hasta 20 pozos, lo que contribuiría a la recuperación de los mantos acuíferos. Aunque inicialmente el beneficio directo llegará a 106 colonias del norte, el proyecto está planteado para tener un impacto en el abastecimiento de toda la ciudad.

La infraestructura representa una inversión municipal superior a mil 275 millones de pesos: 710 millones se destinaron a obra y 565.4 millones a equipamiento especializado.

Por su parte, José Antonio Morfín Villalpando, presidente del Consejo Directivo de SAPAL, señaló que la implementación del sistema coloca a León como el primer organismo operador de agua del país en incorporar esta tecnología, de acuerdo con lo expresado durante la presentación del proyecto.

El directivo destacó que el aprovechamiento del agua regenerada representa una alternativa ante el desafío de contar con fuentes de suministro sostenibles frente a la creciente demanda del recurso.

El proyecto cuenta con la aprobación del dictamen técnico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Según la información municipal, SAPAL se encuentra a la espera de la notificación oficial para avanzar hacia su operación.

Con esta infraestructura, el Gobierno Municipal encabezado por Ale Gutiérrez busca diversificar las fuentes de abastecimiento, reducir la presión sobre los mantos acuíferos y fortalecer la disponibilidad de agua para las familias de León.