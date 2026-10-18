La presidenta municipal de León, Ale Gutiérrez, inauguró el Festival de la Muerte 2026 con el encendido de la fachada de la Presidencia Municipal, que por primera vez luce una decoración especial por el Día de Muertos.

La celebración contempla 200 actividades culturales y recreativas, además de figuras monumentales y adornos inspirados en las tradiciones mexicanas.

La decoración incluye 138 piezas, entre ellas ocho calaveras monumentales, figuras de alfeñique, banderolas, farolitos y guías de flores de cempasúchil. Los elementos se distribuyen en distintos puntos de la ciudad para que habitantes y visitantes recorran los espacios públicos y disfruten de las celebraciones.

Festival de la Muerte 2026 ilumina espacios emblemáticos de León

Las ocho calaveras monumentales se instalaron en la Plaza Principal, Plaza Fundadores, Plaza Expiatorio y el Arco de la Calzada, donde las familias podrán apreciar las figuras y tomarse fotografías.

Por primera vez, la fachada de la Presidencia Municipal cuenta con iluminación especial y adornos alusivos al Día de Muertos. La propuesta también contempla piezas que representan oficios tradicionales, como el organillero y los boleros, en distintos espacios de la ciudad.

María Fernanda Rodríguez González, secretaria de Reactivación Económica de León, destacó la importancia de impulsar actividades culturales y decorar los espacios públicos para que las familias disfruten de las tradiciones.

El programa del Festival de la Muerte incluye recorridos nocturnos y funciones de cine en el Panteón de San Nicolás, la Caminata de las Ánimas, desfiles de catrinas y tapetes de aserrín. Las actividades llegarán a las siete delegaciones municipales, parques, espacios públicos y el Zoológico de León.

León celebra el Día de Muertos con 138 piezas y 200 actividades (Cortesía )

Feria del Alfeñique cumple 41 años con 109 artesanos

Como parte de las celebraciones, la tradicional Feria del Alfeñique conmemora 41 años de historia con la participación de 109 artesanos, quienes ofrecen sus productos del 9 de octubre al 2 de noviembre.

En los puestos se pueden encontrar figuras y dulces de alfeñique elaborados con técnicas transmitidas de generación en generación, además de papel picado, pan de muerto, velas, incienso y piezas de cerámica para los altares.

La feria comenzó en 1985 con apenas ocho participantes y actualmente representa un espacio para preservar el trabajo artesanal y promover el comercio local. En Plaza Fundadores, los visitantes podrán recorrer los puestos y asistir a presentaciones artísticas programadas para los días 16, 17, 23, 24 y 30 de octubre.

Durante el arranque del festival, Ale Gutiérrez reconoció el trabajo de los artesanos y la importancia de mantener vivas las tradiciones que forman parte de la identidad de León.

¿Qué actividades habrá en el Festival de la Muerte 2026?

El programa contempla 200 actividades para habitantes y visitantes, con propuestas culturales y recreativas distribuidas en distintos puntos de la ciudad durante la temporada de Día de Muertos.

Entre las actividades anunciadas se encuentran los recorridos nocturnos, las funciones de cine en el Panteón de San Nicolás, los desfiles de catrinas, la Caminata de las Ánimas y la elaboración de tapetes de aserrín.

La programación busca acercar las celebraciones a más familias, impulsar el talento artesanal y mantener vivas las tradiciones mexicanas. Las personas interesadas pueden consultar el calendario completo en el sitio oficial del municipio.