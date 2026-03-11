El despacho LBR&A Arquitectos, encabezado por Benjamín Romano, se encuentra desarrollando la Torre Corporativa BanBajío, un proyecto arquitectónico que busca redefinir el paisaje urbano de León y consolidar un nuevo referente corporativo en la región del Bajío.

La torre se construirá en un terreno ubicado sobre el boulevard Manuel J. Clouthier, en la zona de Jardines del Campestre, una de las áreas con mayor desarrollo empresarial de la ciudad. El edificio tendrá 172.2 metros de altura, contará con 40 niveles sobre el nivel de la calle y cinco subterráneos, y se prevé que esté listo en febrero del 2029.

Torre Corporativa BanBajío busca transformar el skyline de León

Este proyecto se destaca por su diseño estructural y por su enfoque en eficiencia espacial; la torre tendrá una proporción de 100 metros de largo por 16 metros de ancho, una decisión arquitectónica que permitirá aprovechar mejor la iluminación natural, la ventilación cruzada y el uso del espacio interior.

Los pisos operativos estarán libres de columnas, lo que permitirá mayor flexibilidad para la distribución de oficinas. Además, cada nivel ofrecerá superficies rentables que oscilarán entre los 700 y 728 metros cuadrados, optimizando los costos de operación y mantenimiento.

El despacho LBR&A diseña la nueva Torre Corporativa BanBajío en León (cortesía)

En total, el complejo contempla 92 mil metros cuadrados de construcción, que incluyen la torre corporativa, un edificio de servicios y el estacionamiento. De esta superficie, alrededor de 50 mil metros cuadrados corresponden al edificio principal, mientras que más de 21 mil metros cuadrados estarán destinados a oficinas.

La solución estructural fue desarrollada en colaboración con la firma de ingeniería Arup. El sistema combina concreto y acero con armaduras metálicas trianguladas rellenas de concreto, lo que mejora el comportamiento del edificio frente a sismos y viento, además de optimizar el uso de materiales.

Torre BanBajío de León apuesta por certificación LEED Platino

Además, de su diseño arquitectónico, la Torre de BanBajío apuesta por un modelo de construcción sustentable, buscando obtener la certificación LEED Platino, el cual es otorgado por el U. S. Green Building Council. Entre sus características ambientales destacan:

Paneles solares

Sistemas de captación

Reutilización de agua pluvial

Planta de tratamiento de aguas residuales

El complejo también contará con huertos urbanos en la azotea, una propuesta que rinde homenaje a los orígenes de BanBajío en el financiamiento del sector agroindustrial y que ofrecerá espacios de convivencia para los trabajadores.

El despacho LBR&A diseña la nueva Torre Corporativa BanBajío en León (cortesía)

Asimismo, el proyecto incluye estacionamiento subterráneo para 775 vehículos, un auditorio con capacidad para 407 personas, Business Center, comedor institucional con terrazas ajardinadas y áreas destinadas a movilidad eléctrica.

De acuerdo con sus desarrolladores, la torre está diseñada para albergar a cerca de mil 800 colaboradores, quienes contarán con espacios de trabajo con iluminación natural, vistas al exterior y condiciones que favorecen el bienestar laboral.