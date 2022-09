LBR&A, fundado por el arquitecto mexicano Benjamín Romano, se consagró como el primer taller mexicano en ser premiado en los Iconic Awards del Consejo Alemán de Diseño.

Fue debido al proyecto Casa CH73, que el taller LBR&A fue premiado en los Iconic Awards: Innovative Architechture que es organizado por el Consejo Alemán de Diseño.

La obra fue una de las galardonadas en la sección especial de Best of the Best dentro de la categoría de Arquitectura, en la cual se encuentran proyectos como los siguientes:

Edificios corporativos

Museos

Hoteles

Centros comerciales

Estadios

Casas

“Estamos muy orgullosos y contentos de recibir este premio, la Casa CH73 es uno de mis proyectos favoritos, el cual refleja completamente nuestra visión de propuestas arquitectónicas audaces y eficientes, que resuelven retos estructurales, funcionales y ambientales” Benjamín Romano

LBR&A (Frank Lynen )

Esta es la Casa CH73 que fue premiada en los Iconic Awards del Consejo Alemán de Diseño

Cabe destacar que la Casa CH73 está localizada en la Ciudad de México (CDMX) y cuenta con una superficie total de mil 23 metros cuadrados.

De acuerdo con Benjamín Romano, la mitad del terreno donde fue construida la casa se encuentra a nivel de calle y el resto es una barranca, 30 metros colina abajo.

LBR&A (Frank Lynen )

Debido a dicha característica del terreno donde se erigió, el cual colinda con una reserva federal, se pudieron impulsar las estrategias pasivas de arquitectura bioclimática de LBR&A.

“El diseño estructural de la casa se resuelve a partir de una armadura de acero que libra un volado de 20 metros sobre la barranca para aprovechar la totalidad del terreno y cumplir con la normativa establecida en el área. La armadura se apoya sobre tres muros de carga de concreto negro que componen el sótano cimentado a base de pilas geotérmicas que se aprovechan para generar un ahorro de recursos. De hecho, las pilas contribuyen a climatizar la casa en invierno y precalentar la alberca el resto del año con apoyo de una bomba de calor” Benjamín Romano

Entre otras de las soluciones sustentables de la casa, destaca que la totalidad del agua empleada en la vivienda se trata a través de un biodigestor y se utiliza para irrigar la reserva federal.

Consejo Alemán de Diseño destaca razones para entrega de premio a Consejo Alemán de Diseño

Sobre los motivos por los cuales se otorgó el premio a LBR&A, el jurado del Consejo Alemán de Diseño, estableció lo siguiente:

“La casa, que recuerda a un puente gracias a su llamativa estructura de acero, además de deslumbrar con su icónico diseño, también satisface la demanda de sostenibilidad en un alto grado, en términos de consumo de agua y energía. La sensibilidad con que la arquitectura y la protección del medio ambiente han sido reconciliados entre sí, mientras simultáneamente crean un lujoso espacio habitable que ofrece una calidad de vida muy alta, es magnífico” Consejo Alemán de Diseño

El Consejo Alemán de Diseño está integrado por las siguientes personalidades:

Michel Casertano, socio de la prestigiada firma Atelier Brückner

Silvia Olp, presidenta de la Asociación para la promoción de la Arquitectura, Ingeniería y Diseño en Stuttgart

Werner Sobek, arquitecto y profesor del Instituto de Estructuras Ligeras y Diseño Conceptual de la Universidad de Stuttgart

LBR&A (Frank Lynen )

La concepción de la casa se rodea de interesantes visuales actuales y futuras , con una clara división del espacio servido con el espacio servidor a través del diseño holístico, que incorpora el mobiliario a la arquitectura.

Entre algunos de los ganadores en ediciones pasadas de los ICONIC AWARDS, se encuentran arquitectos como David Chipperfield y Kengo Kuma y talleres como Dorte Mandrup y Snarkitecture.

En la última edición de los Iconic Awards del Consejo Alemán de Diseño, se reconocieron a firmas como Herzog & de Meuron y Matteo Thun & Partners en otras categorías.