Durante su Segundo Informe Regional, Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, dio a conocer que presentó iniciativas ante el Congreso del Estado con el objetivo de modificar 70 ordenamientos locales con perspectiva de género, lenguaje incluyente e igualdad.

“Conmigo llegaron todas las mujeres de Guanajuato al Gobierno. Llegaron sus voces y sus luchas, llegaron sus causas y sus aspiraciones” Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato

Guanajuato impulsa reformas legales con perspectiva de género

En el evento, la gobernadora recordó y celebró la lucha de las mujeres a lo largo de los años, asegurando que una de las reformas enviadas contempla modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato, con el objetivo de reconocer diversas formas de violencia y fortalecer la paridad de género.

Libia Dennise destacó avances en seguridad, salud y educación en su segundo informe (cortesía)

El gobierno estatal señaló que estas modificaciones buscan que las mujeres puedan acceder a sus derechos y fortalecer la igualdad. Entre las leyes que se plantean reformar se encuentran:

Ley Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Ley del Trabajo de los Servidores Públicos

Ley de Desarrollo Social y Humano

Ley de Salud

Ley de Educación

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Ley de Planeación

Código Territorial

Ley de Derechos Culturales

Libia Dennise destaca avances en seguridad e infraestructura

Durante su mensaje, la gobernadora explicó que se trabaja en el mantenimiento de 2 mil 640 kilómetros de carreteras en Guanajuato; asimismo, se construyen puentes, caminos, calles y obra social, con el objetivo de acercar servicios y oportunidades a todas las regiones del estado, señalando obras como:

Puente vehicular sobre el río Pinal de Zamorano en Tierra Blanca

Construcción de la séptima etapa del camino La Lagunita-San Juan de Dios-Los Álamos en Atarjea

Centro de Salud en Xichú

El camino rural El Nogal en Santa Catarina

Camino La Estancia a Puerto del Aire en Victoria

Alumbrado público en el pueblo mágico de Mineral de Pozos en San Luis de la Paz

Sistema de agua en el Ejido Begoña en Doctor Mora

Por otra parte, Libia Dennise destacó avances en seguridad, asegurando que ha sido el compromiso prioritario de su administración, impulsando la estrategia CONFIA, la cual apuesta por la inteligencia y la colaboración estrecha con las Fiscalías, las fuerzas armadas, el Gobierno Federal y los municipios, logrando la cifra más baja de homicidios dolosos en los últimos ocho años.

Además, destacó que con el Escuadrón Antiextorsión y con la línea 800 TE CUIDO, se ha evitado que millones de pesos lleguen a las manos de la delincuencia. Mientras que la Policía Estatal de Caminos mantiene vigilancia en más de 4 mil 300 kilómetros de vías estatales y federales.

De igual manera, la plataforma Guanajuato en Paz reúne la información del Grupo de Inteligencia Operativa, con información del Estado, las Fiscalías, la Secretaría de Seguridad Federal, el Ejército, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, asegurando transparencia para las y los ciudadanos.

Libia Dennise impulsa bienestar social con educación y salud

La gobernadora de Guanajuato detalló que el estado cuenta con el mejor Sistema Estatal de Salud en México, asegurando que también se encuentran en primer lugar en vacunación infantil contra el sarampión y la influenza, aplicando cerca de 3 millones de dosis.

Además, la mandataria resaltó los apoyos de Grandes Sonrisas y Ya Veo Bien, con la entrega de prótesis dentales y cirugías de cataratas, donde se ha beneficiado a adultos mayores. De igual manera, recordó que se apoya a mineros y migrantes con apoyos como “Mineros de Plata” y “MigranTeQuiero”.

Durante su segundo informe, Muñoz Ledo destacó que en las escuelas hay maestras y maestros que imparten clases en lenguas indígenas, con el objetivo de evitar el rezago educativo y preservar las raíces.

Además, se crearon 13 Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia, adelantando que en el 2026 se contempla la construcción de otros 35.

Por otra parte, se crearon 31 bachilleratos y se planea la construcción de otros 35. Y, a través de las Becas Nuevo Comienzo y el Sistema Único de Becas, se apoya a jóvenes para que puedan concentrarse en sus estudios sin preocuparse por la situación económica.

Además, se creó el Bachillerato Integral Guanajuato, que es un modelo ‘Marca Guanajuato’, donde se reconvirtieron 31 secundarias para que por la tarde sean bachilleratos y así sus instalaciones puedan ser aprovechadas.

Libia Dennise subrayó que con el programa Microcredenciales y la Formación Dual, Guanajuato se ha convertido en referente en América Latina, conectado a jóvenes con empresas.

Por otra parte, se recuperaron 36 espacios deportivos, se creó la Financiera y Apoyos Tú Puedes Guanajuato para apoyar a artesanos, campesinos, comerciantes, taxistas y mujeres y hombres emprendedores.

La gobernadora destacó que, con el programa Mi Tienda al 100 y Mi Plaza, se ha ayudado a comerciantes del estado para mejorar sus ingresos.

Finalmente, Libia Dennise García Muñoz dio a conocer que Marca Guanajuato cumple 10 años, sumando 605 historias de éxito en el año.